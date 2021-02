Aussi dévastateur que le coronavirus : le Castexvirus

Jean Castex lors d'une conférence de presse, le 4 février 2021.

Il fait des ravages. Et n'est pas près de s'arrêter.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Contre ce virus, ni les masques ni les gestes barrières ne sont efficaces. Pas besoin d'être en contact avec lui pour être contaminé. Il se répand par les radios, les télévisions et les journaux.

Ses méfaits sont patents. On a observé de nombreux cas de bouffées délirantes. Des individus hors d'eux ont été aperçus dans les rues en train de vociférer : « Castex m'a tué ! ». D'autres, bien plus nombreux, ont plongé dans de longues et pénibles dépressions.

Ce virus attaque plusieurs fois par semaine. Castex apparaît et annonce : « Si nous n'y sommes pas contraints, nous ne reconfinerons pas. » Et dans la plus profonde des angoisses, des millions de Français attendent qu'il dise : « nous sommes contraint de reconfiner ». Il est là, tous les jours, tout le temps. Parfois il est seul, souvent il est flanqué d'Olivier Véran. Deux croque-mitaines valent mieux qu'un...

Quand il n'évoque pas le reconfinement, il s'épanche sur le couvre-feu à 18h dont il vante les vertus. Et c'est tout aussi mortifère. Pour être juste, le Castexvirus n'est en rien responsable du coronavirus. Il se contente de l'accompagner en permanence. Avec lui, le coronavirus envahit nos têtes avant de contaminer nos corps.

La question qui se pose est de savoir pourquoi Jean Castex parle autant. Pourquoi, pour quelle raison, il ne nous lâche pas. Il ne connaît pas le silence ? Ou cherche-t-il à nous empoisonner la vie ? Peut-être est-il payé pour faire la promotion du coronavirus !

Avec lui, c'est tous les jours et sans cesse « tremblez, braves gens ! ». Il devrait se taire un peu mais manifestement il n'y arrive pas. Il se goinfre, s'empiffre avec le coronavirus. Et il nous fait don de ce qu'il ne parvient pas à ingurgiter.

Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de vaccin contre le Castexvirus. Une seule solution s'impose : fermez vos radios et vos téléviseurs, cessez d'acheter des journaux. Compte-tenu de ce qu'on y entend et de ce qu'on peut y lire, ça ne sera pas une grosse perte...