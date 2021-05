Audrey Pulvar pense que le réchauffement climatique favorise le vote Le Pen

Audrey Pulvar, candidate aux élections régionales en Ile-de-France.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Audrey Pulvar est candidate pour les régionales d’Ile-de-France. Elle n’a aucune chance face à Valérie Pécresse. Pour autant, elle ne désespère pas et compte ramener sur son nom quelques suffrages écologistes. C’est à leur intention qu’elle a fait une déclaration historique : « Je pense que le réchauffement climatique favorise le vote pour les extrêmes » (sous-entendu pour le Rassemblement National ) !

Il nous apparaît très clairement que Marine Le Pen dispose d’une arme secrète appelée le CO2. De son QG de campagne, elle en inonde la France. Toujours plus de CO2, toujours plus de voix pour elle ! Le réchauffement climatique qu’elle provoque ainsi peut lui permettre d’espérer une victoire.

Mais le CO2 est-il soluble dans la démocratie ? Non car il est, selon la touchante théorie d’Audrey Pulvar, incompatible avec la sincérité du vote. On ne peut pas entrer dans un isoloir en état d’ébriété. En état de CO2 non plus. Il convient donc en conséquence d’interdire le Rassemblement National, un parti dangereusement pollueur.

Le réchauffement climatique ne touche pas que la France. Il accélère la fonte des glaces dans l’Arctique et l’Antarctique. Les pingouins désespérés changent alors de couleur pour passer du noir au brun. Heureusement qu’ils ne votent pas car sinon ils auraient pris leurs cartes au Rassemblement National.

Oublions-les un peu pour revenir en France. En 2002, le réchauffement climatique n’en était qu’à ses balbutiements. C’est pourquoi Jean-Marie Le Pen a dû se contenter d’un misérable 19%. Il ne savait pas faire bon usage du CO2. Sa fille, elle, maîtrise parfaitement cette discipline. Ce qui lui a permis d’après les sondages de convoiter le score de 48% lors du second tour de l’élection présidentielle de 2022.

Il reste encore un an d’ici là. Le réchauffement climatique va encore augmenter. Et Marine Le Pen sera peut- être élue présidente de la République. Pour faire un deuxième quinquennat elle s’emploiera certainement à empoisonner la France avec le CO2 qu’elle a en réserve.