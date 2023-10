Au sein de l’Union européenne, certains électeurs sont plus égaux que d’autres

Le vice-Premier ministre polonais et chef du parti PiS Jaroslaw Kaczynski en train de voter et Donald Tusk, chef de la Coalition civique, principal parti d'opposition, dans un bureau de vote.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Quand est-ce que des élections libres ne sont-elles pas démocratiques ? Lorsqu’elles produisent un « mauvais » résultat du point de vue des médias pro-Bruxelles et des élites politiques européennes.

Cela semble être la seule conclusion à tirer de la réaction aux récents résultats des élections en Europe. La probable chute du gouvernement conservateur Droit et Justice (PiS) après les élections de dimanche dernier a été accueillie comme s’il s’agissait d’un acte de libération nationale, salué comme un triomphe de la démocratie. Pourtant, le succès électoral du parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a été condamné comme une attaque contre la démocratie allemande, avec des exigences de haut niveau de « défendre la démocratie » en interdisant l’AfD – pour avoir remporté trop de voix.

La base de la démocratie est censée être l’égalité : un homme ou une femme, une voix, tous ayant exactement la même valeur. Mais la réaction différentielle de l’establishment européen à ces élections suggère que pour eux, pour mettre à jour le concept exposé dans La Ferme des animaux de George Orwell, « tous les électeurs peuvent être égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres ».

Les élites européennes ont déformé le terme « démocratie » pour qu’il désigne tout ce qui sert leurs intérêts. Ils utilisent ce mot comme une épée avec laquelle attaquer leurs ennemis et faire chevalier leurs alliés. Si vous suivez la ligne de Bruxelles sur un sujet aussi important que la migration et si vous vous conformez aux « valeurs » clés de l’UE telles que l’éducation LGBT dans les écoles, vous pouvez être qualifié de démocrate. Mais si un gouvernement élu refuse de se plier à la Commission européenne et aux tribunaux, on pourra alors nous dire, par exemple, que « la Hongrie n’est plus une démocratie ».

Nous pouvons désormais comprendre la réaction aux élections polonaises. Donald Tusk, l’ancien président de la Commission européenne qui a dirigé l’opposition de la Plateforme civique (KO) au droit et à la justice, s’amusait comme un adolescent amoureux en déclarant que « la Pologne a gagné, la démocratie a gagné ! » Les pom-pom girls pro-européennes de Tusk se sont rassemblées pour répéter le message. « Le tremblement de terre politique attendu ravit Bruxelles », a rapporté la BBC. Politico s’est également réjoui, déclarant : « Bon retour, Donald : l’UE soupire de soulagement face aux résultats des élections en Pologne. » Les hommes politiques allemands semblaient particulièrement enthousiasmés par les résultats des élections, saluant le retour de la Pologne comme une « démocratie pour l’Europe ».

Ces réactions peuvent sembler étranges, étant donné que Tusk et son KO ont en réalité perdu les élections. Les conservateurs du PiS ont obtenu 35,4 % des voix, au terme d'une campagne entachée de maladresses et de scandales, soit un résultat bien en-dessous des 43,6 % avec lesquels le PiS avait remporté les dernières élections en 2019. Mais ils devancent tout de même largement la Plateforme civique, qui en a obtenu 30,7 %. % cette fois. Cela pourrait s’avérer suffisant pour constituer un gouvernement multipartite anti-PiS, même si Droit et Justice n’abandonne pas pour autant. Mais 30 % ne ressemble guère à un triomphe démocratique pour Tusk ; il s’agit en effet d’une forte baisse par rapport à la dernière fois où il était Premier ministre polonais, lorsqu’il avait remporté plus de 40 % des voix.

Et d’ailleurs, depuis quand Donald Tusk est-il devenu une figure emblématique de la démocratie européenne ? Il est surtout connu comme président du Conseil européen de 2014 à 2019, l’un de ces nombreux « présidents » européens qui ont pris leurs fonctions sans jamais avoir besoin de recevoir une seule voix des peuples d’Europe.

Au Royaume-Uni, nous nous souvenons du président Tusk comme du bureaucrate bruxellois qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter et annuler le référendum de 2016 en faveur du Brexit – le plus grand vote démocratique de l’histoire politique britannique. Il a averti le Premier ministre conservateur restant, David Cameron, que même offrir au peuple britannique la possibilité de voter sur l’adhésion à l’UE serait « tellement dangereux… tellement stupide ».

Des années après que 17,4 millions de Britanniques aient voté en faveur du Brexit, Tusk tentait toujours d’arrêter le Brexit. Il a annoncé en 2019 qu'il espérait qu'il y aurait « une place spéciale en enfer » pour les partisans du Brexit, puis est intervenu dans les élections générales britanniques de cette année-là pour soutenir les partis d'opposition du Remainer contre les conservateurs de Boris Johnson, leur disant de « ne jamais abandonner » leur renversement lié au vote de masse pour le Brexit.

Ainsi, Tusk ne devrait être l’idée que personne n’a d’un champion de la démocratie. Ce qui le qualifie aujourd’hui pour ce titre à Bruxelles, c’est simplement le fait qu’il a dirigé l’opposition pro-européenne au gouvernement souverainiste et populiste du PiS en Pologne.

Depuis huit ans, le gouvernement conservateur Droit et Justice est une épine dans le pied des autorités supranationales de la zone euro dans tous les domaines, de l'immigration à la politique familiale. C'est pourquoi ils sont si ravis à l'idée que Tusk, le bureaucrate bruxellois, revienne au pouvoir en Pologne, promettant de se conformer aux « valeurs » de l'UE. Ils brandissent la perspective de donner à la Pologne des milliards de fonds européens, refusés au gouvernement PiS, si le nouveau régime fait ce que lui dit Bruxelles. Le message est que, pour être célébrée en tant que « démocratie pour l’Europe », la Pologne devra sacrifier la souveraineté qui lui permet d’être une véritable démocratie nationale.

Au cours de la campagne électorale polonaise, comme le rapporte The European Conservative, l’Allemagne et la France ont même été accusées d’avoir comploté pour renverser le gouvernement PiS et d’avoir tenté de soudoyer l’Ukraine pour qu’elle se joigne au complot. Pendant ce temps, les sections pro-européennes des médias polonais ont attisé les scandales qui ont porté atteinte à la réputation du Droit et de la Justice. Dans le même temps, ils accusaient tous le PiS de truquer les élections en sa faveur (une fois que Tusk est sorti « victorieux », bien sûr, l’élection a été saluée comme une élection libre et équitable).

Si les conservateurs utilisaient de telles méthodes sournoises, ils seraient accusés de sales coups d’extrême droite. Toutefois, entre les mains des élites éprises de l’UE, les mêmes tactiques deviennent en quelque sorte partie intégrante d’une noble croisade pour la démocratie.

Comparez tout cela avec les réactions aux élections régionales allemandes, organisées juste une semaine avant les élections générales polonaises. Les conservateurs nationaux de l'Alternative pour l'Allemagne ont poursuivi leur progression électorale en terminant deuxième en Hesse avec 18,4% et troisième en Bavière avec 15,8%. Ces deux grands Länder abritent un quart de la population allemande. Les résultats ont démontré que les populistes sceptiques à l’égard de l’UE gagnent du soutien dans les régions de l’ouest et du sud de l’Allemagne, ainsi que dans leurs bastions habituels à l’Est.

En réponse, le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz a averti que « les votes qui ont été accordés à un parti populiste de droite en Allemagne doivent nous inquiéter. Il s’agit de défendre la démocratie. En d’autres termes, les gens votant librement pour l’AfD attaquaient d’une manière ou d’une autre les normes démocratiques. Le courant majoritaire allemand doit donc « défendre la démocratie » – contre des millions d’électeurs allemands, c’est-à-dire contre les démos.

D’autres hommes politiques centristes allemands ont mis en évidence la logique de cette « défense de la démocratie » antidémocratique en intensifiant leurs appels à l’interdiction totale de l’AfD. Ils veulent défendre leur conception élitiste de la démocratie en supprimant le droit démocratique fondamental de choisir à environ un quart des électeurs allemands, à en juger par les sondages d’opinion nationaux.

Aah, mais la gauche dira : si nous n’arrêtons pas l’AfD maintenant, elle pourrait un jour être élue comme Hitler, puis interdire complètement la démocratie comme l’ont fait les nazis ! C’est un abus du langage politique que de qualifier d’« extrême droite » ou même de « nazi » toute personne critique à l’égard de l’UE. C’est aussi un abus de l’histoire. Hitler n’a jamais été élu au pouvoir ; il fut nommé chancelier par l’élite aristocratique allemande en 1933, à une époque où le vote des nazis aux élections était en baisse. Le mensonge selon lequel « trop de démocratie a conduit à Hitler » est une insulte antidémocratique courante que nous entendons tout le temps.

Comme je l’explique dans mon livre Revolting !, notre époque est caractérisée par le sentiment : « Je crois en la démocratie – mais… ». Le plus grand « mais » dans l’UE aujourd’hui consiste à tracer des lignes entre une soi-disant bonne et une mauvaise démocratie. Attendez-vous à bien plus de choses de ce genre à l’approche des élections au Parlement européen de l’année prochaine. En réponse, nous devons insister sur le fait que les droits démocratiques sont universels. Ils doivent s’appliquer aux électeurs sceptiques à l’égard de l’UE en Allemagne ou en Pologne tout autant que dans d’autres pays, et ne doivent pas être interférées au gré des caprices des bureaucrates bruxellois non élus. La démocratie appartient au démos, au peuple, et nous en faisons ce que nous voulons.

Cet article a été publié initialement sur le site The European Conservative : cliquez ICI