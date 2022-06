Attentat d’Oslo : les exquises pudeurs de Mathilde Panot (LFI)…

Mathilde Panot arrive au siège de LFI à Paris, le 27 avril 2022

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Une tuerie a eu lieu devant un bar gay de la capitale norvégienne. La police a identifié le tueur comme étant un « terroriste islamique d’origine iranienne ». Cette affirmation n’est pas du tout du goût de Mathilde Panot.

Elle a condamné l’attentat avec des éléments de langage qui ne sont pas ceux de la police norvégienne. Les mots « terroriste » et « islamiste » n’ont pas été prononcés par elle.

Mathilde Panot a adressé toutes ses condoléances « aux proches des victimes de l’attentat homophobe ». Et elle a ajouté : « l’offensive réactionnaire et homophobe qui va des Etats-Unis à la Norvège doit être combattue » !

Qu’est-ce que les Etats-Unis viennent faire ici ? Les mentionner sert juste à détourner le regard du mot « islamiste ». Certes, ce qu’il a fait est jugé condamnable. Mais quand on refuse de le nommer, on laisse entendre que le tueur est peut-être un blond aux yeux bleus. L’islamogauchisme professé par Mathilde Panot est plus qu’une religion : c’est une passion. Elle permet de ne voir les choses que d’une seule façon : « l’offensive réactionnaire » ! D’après nos informations, il y a de nombreux « réactionnaires » originaires d’Iran et des pays arabes.