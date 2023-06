Apprenez à déjouer les fake news sur le net

Le ministre chargé du numérique veut bannir les fausses informations qui pullulent sur la toile.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le ministre chargé du numérique veut bannir les fausses informations qui pullulent sur la toile. Sur Twitter, Facebook, Instagram et d’autres, on trouve de tout. Du bon, du moins bon, du meilleur et du pire.

Cela s’appelle la liberté d’expression. Et c’est toujours préférable aux graffitis dans les chiottes !

Cela porte un nom : la liberté d’expression. Le projet du ministre chargé du numérique en porte un autre : la censure. Mais qui décidera de ce qui est publiable ou pas ? Le ministre ? Le président de la République ? Le pape ? Le Saint-Esprit ?

Voici comment ces choses se présenteront si le projet du ministre voit le jour et si c’est lui qui aura la haute main sur les postes et les tweets. Vous devez faire très attention pour ne pas être banni. Vous écrivez que Marine Le Pen n’est pas une fasciste ? Vous êtes banni ! Vous indiquez qu’elle a une nièce qui n’est même pas moche ? Banni ! Vous ajoutez que Zemmour est un nazi juif ? Vous êtes accepté avec les applaudissements du jury et ceux du ministre.

Vous dites Elisabeth Borne est une première ministre exécrable ? Là, pas de réponse car Macron et le logiciel d’Elon Musk n’ont pas encore tranché la question !

Comment faire alors si vous êtes en colère et que vous voulez déverser votre fiel ? Il y a une solution que nous vous réservons en exclusivité. Chers amis lecteurs, c’est pour vous et rien que pour vous !

Vous publiez la phrase suivante : « Macron est un jean-foutre ». Evidemment qu’on va vous chercher des noises. Mais il y a une porte de sortie. Vous n’aurez qu’à dire que le texte a été écrit par un ChatGPT nourri et formaté par Mélenchon. Génial, non !