Anne Hidalgo : « 5.000 euros pour chaque jeune de 18 ans ». Eric Zemmour : « 10.000 euros pour chaque enfant né à la campagne »

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La maire de Paris a donc proposé cette prime de 5.000 euros pour chaque jeune ayant atteint sa majorité. Nous sommes trop paresseux pour calculer le montant pour ce que cette mesure coûtera à l’Etat. Mais à la louche, il y en a pour des milliards. Accusé de démagogie, Anne Hidalgo proteste : « Non, ce n’est pas démagogue ». Pour ne pas encourir ses foudres, nous ne dirons donc pas que c’est démagogique. D’ailleurs quand on est à 3% dans les sondages, on peut se permettre quelques fantaisies…

Passons à un autre candidat qui se porte beaucoup mieux dans les sondages. Il s’agit d’Eric Zemmour qui annonce, qu’une fois élu président, il fera verser 10.000 euros pour chaque enfant né à la campagne. Pour maintenir la balance égale avec Anne Hidalgo, nous n’accuserons pas non plus Zemmour de démagogie.

Nous comprenons bien le sens de cette mesure qu’il promet : éviter le grand remplacement en étouffant les banlieues sous le nombre de bébés campagnards garantis Français de souche. Une mesure plus radicale, et Zemmour devrait y penser, serait de raser Roubaix, Trappes et Saint-Denis pour, sur ces terrains devenus vacants, installer des exploitations agricoles.

La prime de 10.000 euros aura également d’autres effets bénéfiques. Des centaines de milliers de citadins vont quitter les villes engorgées. Et une fois installés dans les champs, ils redoubleront d’ardeur au lit. Qui a dit que la campagne électorale était ennuyeuse.

