Terrorisme

Alerte sur la Mer Rouge : ce nouveau centre du terrorisme international qu’est en train de créer la guerre au Soudan

Alors que le conflit soudanais entre dans sa troisième année, il dépasse largement les frontières nationales. Les Forces armées soudanaises (FAS), infiltrées par les Frères musulmans et soutenues par l’Iran, offrent un terreau idéal à l’enracinement de groupes djihadistes internationaux. Avec la montée en puissance de bataillons islamistes structurés et la réapparition d’acteurs liés à Al-Qaïda et à Daesh, le Soudan se transforme en véritable rampe de lancement terroriste. Cette dynamique menace directement les routes commerciales en mer Rouge, artère vitale de l’économie mondiale. Port-Soudan devient un point névralgique dans la stratégie régionale de l’Iran, qui y déploie ses drones et contourne les sanctions. Pourtant, la communauté internationale persiste à voir dans les FAS une armée régulière, alors qu’elles servent de levier idéologique et militaire à un projet islamiste radical. Tant que ce brouillage persiste, les djihadistes continueront d'étendre leur emprise. Face à cette menace globale, un embargo sur les armes, une zone d’exclusion aérienne et un blocus maritime pourraient bien devenir incontournables.