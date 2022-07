La façade de la Cour des comptes. Paris, le 16 février 2022

Atlantico : Tous les 5 ans, la Cour des comptes réalise un audit approfondi des comptes publics. Le dernier volet consacré à la période 2017- 2022 dresse un bilan sévère sur la situation des finances publiques françaises. Que pointe exactement ce rapport de la Cour des comptes ? Dans quel état sont nos finances publiques après 5 ans de présidence Macron ?

Alain Lambert : Le quinquennat a été marqué par un début encourageant du point de vue des finances publiques. A compter du mouvement des gilets jaunes, l’Exécutif a ouvert les vannes de la dépense, laissant supposer que nos finances publiques pouvaient supporter tous les risques individuels. Ce qui était faux. En 2017 et 2018, nous étions à peine parvenus à ramener notre déficit à 3% du PIB. Ce qui est très loin de l’équilibre. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont achevé de convaincre les Français que l’Etat pouvait financer tous les aléas de la vie. Aucun effort d’ajustement structurel n’a été entrepris sur le quinquennat. Non seulement les dépenses se sont envolées mais les baisses de prélèvements ont été financées par le déficit et la dette. Le niveau de dette est devenu parmi les plus élevés de la zone euro, l’accroitre pourrait faire craindre l’amorce d’un « effet boule de neige ». Nous n’avons plus aucune marge de manœuvre. Accroitre la dépense nous précipiterait dans l’abime.

Si l’on regarde au niveau européen, seuls l’Italie, la Belgique, le Danemark ou la France n’ont pas au moins une fois fait baisser le poids des dépenses depuis 1995, mais d’autres ont réussi. Si l’on regarde la Suède, la Finlande, l’Allemagne ou d’autres pays, comment ont-ils réussi à diminuer leurs dépenses publiques ? Des recettes différentes ont-elles été appliquées ?

Tous les pays ne sont pas comparables. Le Danemark sait parfaitement maitriser ses dépenses quand il le décide. La Belgique et l’Italie, comme la France n’y parviennent pas. Ce sont trois démocraties fragiles, ce qui explique la difficulté des gouvernements à décider de solutions raisonnables pour le moyen et long terme. Les pays qui ont maitrisé leur dépense ont d’abord opéré une analyse stricte entre l’investissement productif et le fonctionnement courant. Ce type d’investissement pour le futur a été massivement soutenu et les dépenses de fonctionnement souvent stabilisées en valeur nominale. Personne ne pouvait prétendre qu’il était taillé dans les dépenses, car la totalité des gains était consacré à l’investissement générateur de croissance, d’emploi et de ressources nouvelles. L’homologue allemand du CNEN, le NKR, a reçu mandat du gouvernement fédéral de parvenir à la « suppression de la bureaucratie et une meilleure réglementation ». Les mesures prises ont permis 12 milliards d’euros d’économie. Quand on veut on peut !

Au regard des spécificités françaises, y compris des contraintes politiques, quelles seraient les 3 priorités les plus adaptées à faire pour mieux maîtriser nos dépenses ?

Les contraintes politiques sont celles auxquelles les dirigeants politiques acceptent de se soumettre. S’ils se fixent la transparence, la sincérité, le courage et la constance, aucune difficulté ne leur sera insurmontable. Les trois priorités sont simples : stabiliser en valeur nominale les dépenses de fonctionnement pour éviter l’explosion de la dette, investir massivement dans la recherche et les technologies pour sortir en tête de la transition écologique, ériger le travail comme valeur fondatrice et garante de la solidarité entre tous les Français. Personnellement, je suis favorable à l’impôt négatif par différence avec le revenu de base, afin que personne ne craigne d’être perdante en termes de revenu si elle reprend une activité même partielle. Une société du travail diffuse en son sein de l’énergie, du partage, et de la fraternité. C’est le legs que nous devons aux générations montantes que nous avons tant spoliées.