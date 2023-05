Des manifestants tiennent le drapeau national de la Guinée alors qu'ils participent à une manifestation contre le troisième mandat du président guinéen Alpha Condé, à Conakry, en novembre 2019.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quand Christiane Taubira décréta que l’esclavage était un crime contre l’humanité, elle prit bien soin de préciser que sa loi ne s’appliquait qu’à la traite transatlantique. Elle avait exclu de son texte la traite arabe pour ne pas stigmatiser, de son propre aveu, les jeunes de banlieue.

La traite arabe a duré pendant des siècles. Viols, assassinats. Par millions, les Noirs furent enchaînés pour devenir des esclaves. Par millions, des filles noires furent traînées dans les harems.

Il s’agit là d’une vérité incontestable. Mais elle n’est pas bonne à dire. Qui s’y aventure est aussitôt accusé d’être membre de la fachosphère ! Car il ne faut pas toucher aux Arabes.

Or le ministre de la Défense de Guinée, Aboubacar Sidiki Camara, a osé. « Nous avons été envahis par les Arabes », a-t-il dit. Et il ajoute « les razzias arabes nous ont fait plus de mal que la colonisation ». Fait-il partie de la fachosphère ?