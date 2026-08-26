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Blurred backgroundFjord de Cristian Mungiu. Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Vanessa Ceban…  
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CULTURE-TOPS

26 août 2026

A voir au cinéma cette semaine

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MOTS-CLES

Culture-Tops , Cinéma , fjord , Cristian Mungiu , L’Inconnue , Arthur Harari

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).