L’horaire de prise d’un médicament ou de l'administration d'un vaccin joue un rôle sur leur efficacité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Comme précisé dans une étude publiée sur le DailyMail, l’horaire de prise d’un vaccin ou d’un médicament jouerait un rôle sur son efficacité, qu’en est-t-il ?

Christophe De Jaeger : La chronopharmacologie est une réalité qui est étudiée dans les facultés de médecine et de pharmacie depuis longtemps. En tant que médecin, nous savons que chaque certains médicaments doivent être donné le matin et d'autres plutôt le soir, c’est lié au métabolisme de l'individu. Cette étude est intéressante parce qu’elle nous rappelle que pour les vaccins par exemple, cette chrono disponibilité peut être variable en fonction du vaccin.

Dans le premier cas, le professeur Russell Foster explique qu’il a remarqué que lorsque l'on faisait une vaccination antigrippale le matin, on avait de meilleurs résultats que le soir. Pour la grippe par exemple, il faut dans l’idéal se faire vacciner contre la grippe en automne puisque c'est à partir de janvier que la grippe arrive et qu'il faut avoir des taux d'anticorps élevés en avance.

Il est dit dans l’étude que pour les vaccins antigrippaux les personnes étudiées qui étaient vaccinées le matin avaient une réponse d'anticorps 3 fois plus élevés que les gens vaccinés le soir. Plus les taux d'anticorps sont élevés, plus on va considérer que la personne sera protégée.

Le problème étant que dans la vie de tous les jours, le vaccin anti grippal est fait soit chez un pharmacien ou chez le médecin et que si le rendez-vous est à 17h, il le fait à 17h. Actuellement la vaccination est faite en fonction du planning du professionnel de santé.

Quels sont les conseils donnés par cette étude et y a-t-il d’autres habitudes à prendre concernant les médicaments/ vaccins ?

Pour les médicaments, il est bien connu qu’il y ait des horaires spécifiques de prise de chaque médicament. Par exemple les statines on sait que la production de cholestérol se fait surtout la nuit. Si l’on prend un produit contre le cholestérol qui a une durée de vie courte et qu'on le prend le matin, il n'aura quasiment pas d'effet sur la production de cholestérol. Tandis que si on le prend le soir, il va être très efficace.

Pour ce qui est des vaccins, cette étude est très intéressante. Elle pourrait par exemple participer à la diminution de la mortalité liée à la grippe qui cause 12.000 morts par an (en 2018). Je pense qu'il est nécessaire de faire des études qui soient plus poussées pour étudier cette réaction. Et pour être sûr de pouvoir conseiller utilement aux praticiens pour qu’ils vaccinent au mieux.

Est-ce que la chronopharmacologie peut-elle avoir un impact réel sur nos prises de médicaments / vaccins, les changements sont-ils vraiment remarquables ?

Il faut encore continuer d’étudier la question, c’est difficile à dire à ce stade. Il est possible que le taux d'anticorps obtenu avec la vaccination l'après-midi -bien qu’elle soit plus efficace la matin- soit très largement suffisante pour protéger les populations contre le virus.

Pour schématiser si un vaccin va entraîner le matin un taux d'anticorps à 900 et de seulement 300 le soir et que pour être protégé il faut un taux d’anticorps à 100, il n’y a pas d’intérêt à recommander un horaire.

