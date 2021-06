A la Gay Pride, il y avait Jade, 12 ans, homosexuelle...

Des participants à la Marche des Fiertés 2021, à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ils (elles) sont parti.e.s de Pantin. Une première dont le but était de montrer, selon le porte-parole d'une association LGBT que « tous les queers n'habitent pas le Marais ».

Libération s'est jeté dans la Gay Pride (le mot correct est parait-il Marche des Fiertés) comme les fleuves se jettent dans la mer. Ils (elles) sont fiers. Et on le dit en français car à Pantin, il y en a qui maîtrisent mal l’anglais.

Pas un mot, pas la moindre allusion sur l'homophobie qui règne dans le 9-3. A notre connaissance, quand on est gay, on est plus tranquille dans le Marais qu'à Pantin. Mais le but du défilé, nous dit Libération, était de « dédiaboliser la banlieue ».

Tout cela s'est déroulé dans une ambiance « festive et bon enfant ». On a dansé, on a chanté. Et comme la banlieue gay a ses colères, on a entonné une chanson de Diam's : « j'emmerde Marine car ça fait zizir (plaisir) ». Ainsi, avec cette chanson vengeresse, les participants au défilé ont préféré ignorer qu'il y avait plusieurs gays dans l'entourage de la présidente du Rassemblement national.

À Lire Aussi

Après Orlando, une Gay Pride parisienne sous haute sécurité : mais au fait, à quelles agressions sont confrontés les homosexuels français à l’heure actuelle ?

A la Gay Pride, il y avait de tout. Des gays, des lesbiennes, des bi, des trans. Tous unis dans la joie et le bonheur d'être ensemble. Libération a donné la parole à un trans qui lui a confié ses souffrances.

Elle était un homme et est devenue femme. Mais elle continue à être discriminée. D'après elle, si elle est enceinte, il lui faudra « accoucher sous X puis adopter son enfant ». Voilà qui est horrible. Sans parler des émois du père éventuel.

A côté de cette géhenne, il y a eu aussi des moments de sérénité et de joie. Ainsi, une femme était accompagnée de Jade, sa fille de 12 ans. Elle a fièrement déclaré : « Jade est gay ». Gay à douze ans ! Est-ce sa mère qui l'a incitée à l'être ?