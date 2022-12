8 juin 1637, le jour où Descartes a révolutionné la pensée occidentale

Dimitri Casali publie « 100 dates de l'Histoire de France qui ont fait le monde » aux éditions Plon.

Dimitri Casali est Historien, spécialiste du 1er Empire et ancien professeur d’Histoire en ZEP, il collabore régulièrement avec la presse écrite, la radio et la télévision. Il est auteur d’une quarantaine d’ouvrages notamment : La France Napoléonienne (Albin Michel 2021), le Grand Procès de l’Histoire de France, lauréat du prix des écrivains combattants 2020 (Robert Laffont 2019), du Nouveau Manuel d’Histoire préface de J-P Chevènement (La Martinière 2016), de l'Altermanuel d'Histoire de France (Perrin), lauréat du prix du Guesclin 2011 ; l'Histoire de France Interdite (Lattès 2012). Par ailleurs, il est le compositeur du « Napoléon l’Opéra rock » et de l’« l’Histoire de France l’Opéra rock », spectacles musicaux historiques et éducatifs.

Grâce à ces dates : les Français ont pu s’affranchir très tôt de nos propres limites politiques ou religieuses. Nous avons fait de notre soif de connaissances et de progrès la clé de notre liberté et de celle des autres… peuples…. ».

Les Français sont cartésiens, doutant de tout, avec, chevillés au corps, une quête farouche d’universalisme, un goût immodéré pour la rationalité et cette volonté de chercher la vérité dans les sciences. Ils doivent beaucoup pour cela à René Descartes, mathématicien, physicien, philosophe et « génie effrayant » selon Chateaubriand. Son influence fut considérable sur l’esprit français – en tant qu’esprit national – ainsi que sur toute la philosophie moderne. Avec lui, la raison prend le pouvoir sur les croyances et les passions. Cogito ergo sum (« Je pense, donc je suis ») : cette simple citation allait révolutionner la pensée européenne en faisant du doute méthodique le primat de toute réflexion rationnelle. Depuis Montaigne et ses Essais (1580), les humanités sont devenues l’épicentre de l’âme française ; le Discours de la méthode (1637), de Descartes, souffle un vent nouveau de liberté : la raison commande et s’impose aux croyances, qu’elles soient scientifiques, philosophiques ou religieuses. En ce sens, Descartes n’est rien de moins que le précurseur des Lumières. Malheureusement, aujourd’hui, son influence tend à s’amenuiser avec l’apparition des mouvements woke ou de la cancel culture, anticartésiens s’il en est…

Un discours révolutionnaire

De petite noblesse, René Descartes naît en 1596, à La Haye-en-Touraine (aujourd’hui Descartes). Après des études à l’université de Poitiers, il quitte la France pour les Provinces-Unies afin de poursuivre ses recherches scientifiques et philosophiques. En 1619, il part au Danemark, puis en Allemagne et en Italie. Dans sa quête de la vérité, il s’engage dans l’armée du duc de Bavière pendant la guerre de Trente Ans. En campagne, il analyse les passions nées des combats et la mécanique des machines de guerre. Stationné quelque temps à Francfort, il décide de quitter l’armée et se retire aux frontières de la Bavière, dans la solitude. C’est là qu’enfermé un soir de 1619 dans sa chambre lui vient l’idée du principe général de sa méthode. L’homme doit s’appuyer sur son bon sens naturel. En son for intérieur, il doit douter de tout pour établir des vérités plus sûres et éviter l’erreur. Sa méthode repose ainsi sur l’expérimentation et la simplicité, afin d’échapper aux longues spéculations scolastiques enseignées depuis le Moyen Âge. Il appuie sa démonstration sur un raisonnement passé à la postérité : « Je pense, donc je suis » ; on peut mettre en doute de nombreux faits, mais il y a une chose absolue, c’est notre capacité de penser, de se penser. Dans sa réflexion, Descartes aborde l’existence de Dieu, qu’il démontre, ou encore la géométrie analytique et la théorie des animaux machines. La civilisation occidentale avait déjà permis l’exégèse des textes religieux, et donc leur analyse critique, laquelle est désormais une manifestation de la primauté de la raison, dont la conséquence n’est autre que la liberté de pensée.

Un philosophe européen fuyant la censure

Son Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences paraît pour la première fois à Leyde, en 1637. Il connaît un immense succès et est encore le livre de philosophie le plus lu en France. Pour bien montrer la rupture que constitue son ouvrage, il est le premier penseur à rédiger son texte philosophique en français : la tradition voulait qu’il fût écrit en latin. Conscient du caractère révolutionnaire de sa thèse, et craignant des représailles papales peu de temps après le procès de Galilée (1632), Descartes préfère publier son texte anonymement. Les censeurs sont alors légion dans tous les royaumes européens, à commencer par la terrible Inquisition espagnole. Dès lors, Descartes incarne la figure du philosophe européen. Il vit longtemps aux ProvincesUnies, d’où il correspond avec les plus grands savants de son temps, dont Galilée. Familier de la princesse palatine de Bavière, il se rapproche de la reine Christine de Suède. En septembre 1649, il accepte son invitation à devenir son précepteur à Stockholm. Mais ne supportant pas les rigueurs du climat, il meurt auprès d’elle en 1650.

Les éléments de la philosophie de Descartes suscitent de son vivant déjà d’immenses controverses. Tous les philosophes qui suivront prendront position pour ou contre sa pensée et se définiront par rapport à lui. Il y a encore peu de temps, entre 1960 et 1996, on comptait 4 402 publications sur Descartes dans le monde, dont 1 745 dans les pays anglo-saxons, et 1 334 dans les francophones. « Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n’avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leur excès… »

Extrait du livre de Dimitri Casali, « 100 dates de l'Histoire de France qui ont fait le monde », publié aux éditions Plon

