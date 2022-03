55% des Français sont favorables à un ministère de la Remigration !

Eric Zemmour salue ses partisans à la fin de son meeting sur la place du Trocadéro à Paris, le 27 mars 2022.

Ce sondage OpinionWay a été publié dans Valeurs Actuelles. Il dit qu’une majorité des sondés plébiscitent cette initiative de Zemmour. Mais le plus intéressant réside dans les détails du sondage.

Plus de 30% des électeurs de gauche et d’extrême gauche y sont favorables ! Près de la moitié des électeurs de LREM pensent pareil ! Et sans surprise, le ministère de la Remigration est accepté par la majorité des électeurs républicains, zemmouriens et lepénistes.

Zemmour ne sera pas, bien sûr, élu président de la République. Mais ses idées ont effectué une forte percée dans l’opinion publique. Contrairement à une idée un peu trop répandue, il ne s’agit pas du tout d’expulser tous les étrangers du territoire français.

Le projet est en effet de renvoyer chez eux les clandestins, les fichés S et les délinquants. C’est difficile car les pays concernés ne sont pas sots pour recevoir ceux que Zemmour veut chasser de France.

Mais c’est quand même faisable. Cette mesure - on a tendance à l’oublier - figure au programme de Marine Le Pen qui toutefois récuse le terme de Ministère de la Remigration.

C’est ainsi avec Zemmour. Il sera battu mais il a compris mieux que tous les autres que l’immigration non contrôlée pose problème à la France. Les images des émeutes de banlieue (elles continuent alors que la guerre en Ukraine occupe tous les esprits) des trafiquants, des terroristes, des délinquants sont dans toutes les têtes.

Zemmour a servi de révélateur utile à cette réalité. S’il est élu, a-t-il dit, « Les Républicains exploseront ». Cette éventualité n’est absolument pas d’actualité. Mais la droite républicaine ferait bien de ne pas oublier l’immigration.

