40 ans de cordon sanitaire autour du FN : un remède pire que le mal ?

Il n'y a pas assez de temps pour s'interroger ici sur ce que révèle l'incapacité de la gauche de la seconde moitié du XXè siècle à parvenir au pouvoir en France autrement que par le truchement d'un renégat de la droite. Il a été de bon ton, à droite, de s'extasier sur le talent de François Mitterrand, capable de s'allier au communisme pour l'étouffer ensuite électoralement. Je crois que c'est une fausse perspective. Le communisme électoral était condamné à un déclin parce qu'au demi-siècle antilibéral qui avait commencé avec la Première Guerre mondiale avait succédé, à partir des années 1960, un demi-siècle individualiste, selon le mouvement de balancier propre à l'histoire européenne. En bon montreur de marionnettes, François Mitterrand n'a fait qu'accompagner le mouvement. En revanche, il a utilisé, afin de conserver le pouvoir à la gauche, la bonne vieille méthode "antifasciste" consistant à réunir les forces politiques contre "la bête immonde".

Pour moi qui suis historien du nazisme, la petite manoeuvre mitterrandienne a toujours été pitoyable et honteuse. D'abord parce qu'on peut reprocher, sans aucun doute, à Jean-Marie Le Pen des calembours absurdes et montrant un manque de compréhension de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale mais personne ne peut lui contester son profond patriotisme; et l'on n'est encore moins en droit de l'assimiler à des comportements totalitaires. Quand on a travaillé, comme chercheur, sérieusement, sur les fascistes et les nazis, on est partagé entre la stupéfaction et le dégoût lorsque l'on voit des assimilations abusives. Surtout de la part d'individus qui n'avaient aucun problème à s'associer au pouvoir avec les héritiers français de l'autre grand totalitarisme du XXè siècle.

Surtout, ce faisant, François Mitterrand n'a pas seulement mené en bateau ses concitoyens. Il a organisé la capitulation sur tous les fronts politiques. L'ancien maréchaliste aura finalement laissé s'installer un grand renoncement français à l'abri de la comédie antifasciste. Sur l'immigration? au lieu d'inverser le regroupement familial mis en place par Giscard, Mitterrand l'a intensifié et il a fait 'accélérer le recrutement d'une main d'oeuvre bon marché, qui a permis de casser l'industrie française. On aurait pu imaginer une politique de gauche généreuse en matière d'immigration mais alors elle empêchait de faire l'euro, dont le taux de change était trop élevé pour pouvoir embaucher une main d'oeuvre étrangère peu qualifiée. L'éducation est d'ailleurs une autre grande capitulation des septennats Mitterrand. Le laxisme éducatif post-1968 pouvait être supporté par une société sans assimilation de jeunes étrangers à effectuer. Avec une immigration massive, on a produit un désastre, d'autant plus que toute référence à la France et au patriotisme ont été retirées des programmes d'histoire. L'état des banlieues, entre petite délinquance, conversion à l'islam et déclin éducatif est, quarante ans après, le résultat du laisser-faire mitterrandien.

Nous voici arrivés à un moment où la mise en scène antifasciste ne fonctionne plus. Mais, par la faute de François Mitterrand - et de tous ceux qui l'ont soutenu, accompagné ou sont entrés dans son jeu - quatre décennies ont été perdues.