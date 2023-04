21, 22, 23 avril 2023 : le Festival du Livre de Paris met en scène un grand salon littéraire, ponctué de rencontres et de dédicaces, avec l'Italie en vedette

Le Festival du Livre de Paris se déroule du 21 au 23 avril 2023.

Rendez-vous au Grand Palais Ephémère du 21 au 23 avril 2023 : 340 auteurs et 300 maisons d’édition attendent les lecteurs de pied ferme, avec au programme près de 1000 rencontres et séances de dédicaces organisées. La grande fête du livre a de plus un invité d'honneur de choix cette année : l'Italie.

"C'est parce que les livres sont autant de fenêtres que l'on ouvre sur le monde que le Festival du Livre de Paris met un point d'honneur à les ouvrir dans toutes les directions. Littérature générale, jeunesse, polar, bande dessinée mais aussi livre pratique, sciences humaines, spiritualité... Qui que l'on soit, quels que soient nos centres d'intérêts, il y a toujours un livre qui nous est destiné(....)

Enfin, si cette programmation a été construite dans une volonté de libre circulation des idées, elle l'a aussi été dans celle de créer un moment de communion et de partage entre le public et les auteurs. Paris est encore une fête, et c'est aussi grâce aux écrivains ! " C'est ainsi que Marie-Madeleine Rigopoulos, Directrice artistique du Festival du Livre de Paris a présenté le festival version 2023, qui se tiendra les 21, 22 et 23 avril au Grand Palais éphémère.

Une occasion unique de découvrir la scène littéraire contemporaine

Venir au Festival du Livre de Paris, c'est prendre le pouls de l'édition, de découvrir tout ce qui constitue la scène littéraire actuelle en France. 300 éditeurs seront présents, 340 auteurs participeront aux rencontres et autres dédicaces. La plupart se tiendront au Grand Palais éphémère, mais certaines se tiendront Hors les murs. Important de vérifier chaque fois où se trouvent les événements.

L'actualité littéraire sous les feux des projecteurs

Une fois n'est pas coutume, le Festival du Livre de Paris sera l'occasion de célébrer plusieurs événements littéraires.

·Le Livre de Poche soufflera ses 70 bougies en présence de Philippe Claudel, Mélissa Da Costa et Sandrine Collette. Pour y assister, rendez-vous à 19h le samedi 22 avril sur la scène Bourdonnais du Grand Palais Éphémère.

·Le lancement d'une nouvelle collection aux éditions JC Lattès, Nouveaux Jours. Pour en découvrir tous les secrets, ainsi que les parutions à venir, rendez-vous à 11h le samedi 22 avril sur la scène Suffren au Grand Palais Éphémère.

L'Italie invitée d'honneur et en partenariat avec le festival Italissimo

Pour sa 8e édition, Italissimo s’associe avec le Festival du Livre de Paris, où l’Italie est, après vingt-et-un ans, le pays à l’honneur. Au fil d’une programmation commune intitulée Passions italiennes, pendant une semaine, un vent d'Italie va souffler au Grand Palais Éphémère et dans les lieux traditionnels du Festival de littérature et culture italiennes.

Des rencontres, des lectures, des spectacles et des projections auxquels participeront une cinquantaine d’auteurs, venus nourrir les échanges de ce programme riche et exigeant. Pendant une semaine, l’Italie sera donc la protagoniste de la vie culturelle parisienne en nourrissant un dialogue fécond avec la culture française. Parmi les auteurs présents, citons Alessandro Baricco, Paolo Cognetti, Milena Agus, Paolo Rumiz, Gianrico Carofiglio, Maurizio Serra, Beatrice Salvioni, Sacha Naspini, Fabiano Massimi, Teresa Ciabatti, Elisa Ruotolo, Donato Carrisi, Giorgio Vasta, Emanuele Trevi, Veronica Raimo.

Un hommage à Italo Calvino dont nous célébrons le centenaire de la naissance cette année sera rendu aussi au Festival.

>Pour découvrir toute la programmation des rencontres italiennes cliquer sur ce lien.

Les temps forts du Festival

·Au nom des livres, dialogue entre Daniel Pennac et Alessandro Barbaglia animé par Elise Lépine, journaliste. Le 21 avril. 12h.

En 1985 les lecteurs faisaient la connaissance avec bonheur de la famille Malaussène. Succès renouvelé à la publication de chacun des 8 tomes, voici Daniel Pennac de retour avec le 9ème et ultime volume. Il dialogue avec l’auteur et libraire italien Alessandro Barbagglia, son coup de cœur littéraire de l’année. Un dialogue sur l’amour de la littérature et les joies de la lecture toutes générations confondues.

Lecture d’extraits par le comédien Olivier Martinaud.

Cet événement se déroule au Grand Palais Éphémère. L’entrée au Grand Palais Ephémère nécessite un billet valide dans le créneau horaire réservé. La réservation en ligne est obligatoire.

·Prendre le temps de se dire les choses, entretien avec Grand Corps Malade et Ben Mazué animé par Isabelle Layer, journaliste culture - France Télévisions. Grand Palais Éphémère, le 21 avril 2023 à 18:00

Amis à la scène comme à la ville, le temps d’une pause épistolaire les deux artistes Grand Corps Malade et Ben Mazué échangent sur leurs conceptions de la vie et les coulisses du métier dans une correspondance à la fois drôle, profonde et émouvante, avec cette complicité sincère qui les lie.

Cet événement se déroule au Grand Palais Éphémère. L’entrée au Grand Palais Ephémère nécessite un billet valide dans le créneau horaire réservé. La réservation en ligne est obligatoire

·Un entretien avec Erri De Luca animé par Christophe Ono-Dit-Biot, Directeur adjoint de la rédaction du journal Le Point. le 21 avril à 20h. La Sorbonne amphithéâtre.

Il est l’un des auteurs italiens préférés des français. Écrivain, journaliste et poète engagé, traducteur, son tout nouveau roman vient de paraître chez Gallimard. Erri De Luca y mêle dans des récits l’intime à l’universel, et pose un regard riche et même poétique sur les rapports parents-enfants.

·Il était une fois l'Amérique, un dialogue entre Dany Laferrière et Paula Jacques animé par Valérie Marin La Meslée, journaliste. Grand Palais Éphémère, le 23 avril 2023 à 15:00

Dans ce livre, le premier qu’il consacre au racisme, Dany Laferrière de l’Académie française se concentre sur ce qui est peut-être le plus important racisme du monde occidental, celui qui dévore les Etats-Unis.

Dans son nouveau roman, Paula Jacques nous emmène dans le Brooklyn de 1989 dans une société aux origines multiples mais où les tensions sont palpables. Portrait d’une Amérique où le rêve est absent. Lecture d’extraits par la comédienne Raphaëlle Saudinos et le comédien Olivier Martinaud.

Cet événement se déroule au Grand Palais Éphémère. L’entrée au Grand Palais Ephémère nécessite un billet valide dans le créneau horaire réservé. La réservation en ligne est obligatoire.

·Grand entretien avec Marc Levy, animé par Hubert Artus. Le 23 avril 2023 à 13:00 au Grand Palais Éphémère

Depuis plus de 20 ans, il est l’un des écrivains les plus lus dans le monde avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus. le voici de retour pour rencontrer ses lecteurs avec un tout nouveau roman et la passion intacte !

Lecture d’extraits par le comédien Olivier Martinaud.

Cet événement est en accès libre. Vous devez néanmoins disposer d'un entrée pour le Grand Palais Éphémère le jour où se déroule l'événement pour y accéder. La réservation en ligne est obligatoire.

·Vivre avec, dialogue entre Adèle Van Reeth et Brigitte Giraud animé par Catherine Castro journaliste. Le 21 avril 2023 à 17:00 au Grand Palais Éphémère

Comment vivre avec ceux qui ne sont plus ? Que peut la mémoire ? Comment affronter le temps qui passe inéluctablement ? Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 et Adèle Van Reeth, philosophe et écrivaine nous emmènent sur le chemin d’un deuil transcendé par la littérature.

Lecture d’extrait par la comédienne Raphaëlle Saudinos.

Cet événement se déroule au Grand Palais Éphémère. L’entrée au Grand Palais Ephémère nécessite un billet valide dans le créneau horaire réservé. La réservation en ligne est obligatoire.

·La Russie une fiction ? Un dialogue entre Giuliano Da Empoli et Pierre-Henry Gomont animé par Elise Lépine, journaliste. Le 23 avril 2023 à 11:00 au Grand Palais Éphémère

L’un est le lauréat du Grand Prix de l’Académie française 2022, l’autre un auteur de bande dessinée multi-primé. Tous deux nous emmènent en Russie, ce pays plein de contradictions que la fiction révèle.

Lecture d’extraits par le comédien Olivier Martinaud.

Cet événement se déroule au Grand Palais Éphémère. L’entrée au Grand Palais Ephémère nécessite un billet valide dans le créneau horaire réservé. La réservation en ligne est obligatoire.

·La Fantasy mieux que la vraie vie ? Un dialogue entre Alex Aster et Sapir Engelard, avec la traductrice Marie Furthner animé par Hubert Artus. Le 21 avril 2023 à 19:00 au Grand Palais Éphémère.

Ce n’est un secret pour personne, du moins pas pour les fans de fantasy. Il existe un autre monde où le surnaturel fait loi. Exploration de ces livres qui dissimulent des portes vers l’extraordinaire.

Cet événement est en accès libre. Vous devez néanmoins disposer d'un entrée pour le Grand Palais Éphémère le jour où se déroule l'événement pour y accéder. La réservation en ligne est obligatoire

·Lecture Rencontre La poésie au cœur, Avec Karine Tuil, lecture par Clotilde Courau, accompagnées du musicien Kevin Seddiki animé par Olivia Gesbert.Le 22 avril 2023 à 19:30 à la Maison de la Poésie

L’actrice Clotilde Courau prête sa voix aux mots de Karine Tuil le temps d’une lecture.

Et aussi ...

·21 avril

- 12h : Dialogue Être féministe, pourquoi faire ? avec Camille Froidevaux-Metterie et Laure de Chantal - Grand Palais Éphémère, Scène Eiffel

- 17h : Dialogue La vie secrète des écrivains avec Emmanuelle Lambert, Laurent Seksik et Geneviève Brisac - Grand Palais Éphémère, Scène Bourdonnais

-18h : Dialogue Vieillir dans la dignité avec Victor Castanet et Benoît Cohen - Grand Palais Éphémère, Scène Bourdonnais

·22 avril

-11h : Dialogue Écrire à tous prix avec Justine Augier et Lola Lafon - Grand Palais Éphémère, Scène Bourdonnais

-11h : Lancement Nouveaux Jours aux éditions JC Lattès avec Jeanne Morosoff, Samah Karaki et Léane Alestra - Grand Palais Éphémère, Scène Suffren

-11h : Dialogue Toutes les nuances du roman policier avec Donato Carrisi et Maurizio de Giovanni - Grand Palais Éphémère, Pavillon Italie

-12h : Dialogue Le Roman au secours de la mémoire avec Etienne de Montety, Gaëlle Nohant et Félicité Herzog - Grand Palais Éphémère, Agora

-16h : Dialogue "Quand le passé dévoile le présent" avec Jonathan Coe et Philippe Claudel - Grand Palais Éphémère, Agora

-17h : Grand entretien avec Edgar Morin - Grand Palais Éphémère, Agora

-18h : Dialogue Être une femme, ça se mérite

-19h : Entretien Les 70 ans du Livre de Poche avec Philippe Claudel, Mélissa Da Costa et Sandrine Collette - Grand Palais Éphémère, Scène Bourdonnais

·23 avril

-11h : Dialogue Enfants d'ici et d'ailleurs avec Sabyl Ghoussoub, Joseph Safieddine, Cyril Doisneau et Sole Otero - Grand Palais Éphémère, Scène Eiffel

-11h : Dialogue Lanceurs d'alerte ! avec Irène Frachon, Eric Giacometti, Jean Viard et Jean-David Zeitoun - Grand Palais Éphémère, Scène Bourdonnais

-13h : Dialogue Ces romans qui font du bien avec Julien Sandrel, Dorothée Catoune et Mustapha Fahmi - Grand Palais Éphémère, Scène Suffren

-16h : Grand entretien avec Didier Decoin.Grand Palais Éphémère

Profitez bien de ce festival unique, qui permet de trouver en un seul lieu la fine fleur de l'édition.

Informations pratiques

Festival du Livre de Paris

Du 21 au 23 avril 2023

Grand Palais éphémère

Place Joffre 75007 Paris.

Horaires

Vendredi 21/04 : de 9h à 21h

Samedi 22/04 : de 10h à 21h

Dimanche 23/04 : de 10h à 19h.

De nombreuses rencontres nécessitent une réservation en ligne au préalable.

>Toutes les informations sur le site du Festival