Fin des mythes

2025 : L’année du retour au réel

L’un des éléments qui devrait caractériser l’année 2025 va être la conséquence du retour au réel, et ce dans tous les domaines. Ce qui veut dire la fin de ces mythes dont on berce les populations occidentales depuis des décennies, et qui se sont tous fracassés les uns après les autres sur la réalité, mais aussi la fin du pouvoir de ceux qui, pendant ces années, ont imposé leurs vues à ces populations.