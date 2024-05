1er mai : les Français et leur travail, une histoire nettement moins malheureuse qu’il n’y paraît

La grande majorité des Français sont satisfaits de leur travail.

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.

Atlantico : Alors que nous avons l’impression que la population actuelle est en crise de but dans son travail, quel est le niveau de satisfaction des Français au travail ?

Bertrand Martinot : Alors, il est très élevé, comme depuis toujours. Ça veut dire que, depuis qu'il y a des études sur le sujet, depuis 20 ans exactement, quand vous posez toujours la même question aux Français qui travaillent : « êtes-vous satisfaits de votre travail ? », ceux qui répondent « plutôt satisfaits » ou « très satisfaits » représentent entre 75 à 80% des personnes interrogées. Cette étude nous dit que globalement, non, le travail n’a pas vécu comme un enfer. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce premier constat, parce qu’il y a aussi des éléments inquiétants. Par exemple, les deux tiers des sondés considèrent que leur charge de travail a augmenté ces cinq dernières années, alors que la durée de travail n’a pas augmenté, c’est un signe d’une intensification du travail. C’est le cas aussi sur les horaires de soir et de week-ends, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent le soir ou le week-end qu’il y a vingt ans. Ces indicateurs sont assez inquiétants.

Est-ce que la perception est différente en fonction de l’âge de la personne sondée ?

Alors les perceptions peuvent être différentes. Mais à la question : « Est-ce que les gens sont satisfaits de manière globale ? », il n'y a pas de différence notable entre les générations.

Ce qui caractérise les jeunes beaucoup, c'est la conciliation vie professionnelle et familiale. C’est un impératif plus fort. Globalement, peu importe l’âge, la réponse est la même, 75 % des Français sont satisfaits de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et de ce point de vue-là, les jeunes sont à peu près comme les autres. En revanche, ils y attribuent un poids plus important que les autres.

Les clivages ne sont pas tellement générationnels. Il y a un certain nombre de clivages, ceux qui ressortent le mieux sont : la possibilité ou pas de télétravailler et puis manager versus non-manager. Les managers, globalement, toutes choses égales par ailleurs, sont plus satisfaits au travail que les autres. Alors attention. « Manager » ne veut pas dire cadre, parce que vous avez tout un tas de cadres qui sont des experts, des consultants, etc., qui ne managent personne. Et vous avez inversement des gens qui ne sont pas cadres, qui sont professions intermédiaires ou ouvriers qualifiés, employés qualifiés, qui encadrent une équipe. Ils sont managers.

Quels sont les critères importants que les Français utilisent pour juger leur niveau de satisfaction au travail ?

Les déterminants de la satisfaction au travail, donc ce qui fait que l'on est plus ou moins satisfait, sont également toujours les mêmes.

Les irritants, eux aussi, sont constants depuis longtemps. Alors le premier irritant, c'est la rémunération. Vous avez un peu moins de la moitié des salariés qui considèrent que leur rémunération est insuffisante. Le deuxième irritant, c'est le manque de reconnaissance par la hiérarchie ou par la société. Le troisième irritant, c'est l'insuffisance ou l'absence de perspectives professionnelles.