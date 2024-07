10 minutes ou six mois, même combat : peu importe combien de temps dure leur séjour, le corps des touristes de l’espace et des astronautes subit les mêmes troubles physiologiques

Konstantin Borisov, Andreas Mogensen Jasmin Moghbeli et Satoshi Furukawa à l'intérieur du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endurance en Floride, le 12 mars 2024.

Atlantico : Quelles sont les principales similitudes observées entre les changements corporels des touristes de l'espace et ceux des astronautes expérimentés qui séjournent en orbite pendant de longues périodes ?

Olivier Sanguy : Tout d’abord, soulignons que ce dont nous parlons ici vient de toute une série d’études très sérieuses qui ont été menées lors du vol privé Inspiration4 de septembre 2021. Pour rappel, le milliardaire américain Jared Isaacman avait financé un vol autour de la Terre de presque 3 jours dans une capsule Crew Dragon de SpaceX. Il était accompagné de 3 personnes dont il a pris en charge le voyage et a toujours souligné son intention d’aller plus loin que du «tourisme spatial» en menant plusieurs études médicales. Les résultats publiés confirment cette intention.

L’un des enseignements (basés sur les analyses poussées de plusieurs prélèvements sur les passagers d’Inspiration4) est qu’un vol spatial même court entraîne de nombreux bouleversements physiologiques déjà constatés lors de vols plus longs, notamment en ce qui concerne la répartition des fluides du corps avec un impact sur le système cardiovasculaire. Ce qui est également intéressant est d’avoir comme sujets d’étude des personnes plus «courantes» que des astronautes sélectionnés par les agences où les critères de santé sont forcément plus restrictifs puisqu’on pense aussi à une longue carrière. L’étude montre également des altérations vues sur des missions longues telles que des modifications du système immunitaire ou de la longueur des télomères (extrémité d’un chromosome pour simplifier). Et comme pour les vols spatiaux plus longs, ces modifications sont réversibles au retour avec 95 % de récupération très rapidement après l’atterrissage et le reste qui peut demander plusieurs mois.

Quels sont les principaux défis que pose l'adaptation du corps humain aux radiations de l'espace et à l'apesanteur, basés sur les résultats des échantillons de salive, de sang et de peau prélevés sur les touristes de l'espace ?

Les défis sont multiples en effet. Pour les radiations, les agences spatiales surveillent l’exposition tout au long de la carrière des astronautes en se basant sur les normes appliquées aux travailleurs du nucléaire ou au personnel volant des compagnies aériennes. On sait que le vol spatial provoque un vieillissement accéléré du corps humain, réversible en grande majorité. Comme dit plus haut, le système immunitaire et le système vasculaire sont modifiés, car ils s’adaptent aux nouvelles conditions, notamment l'impesanteur. On constate aussi de multiples effets à l’image d’une déformation du globe oculaire plus ou moins prononcée. Sur les vols longs, faire deux heures de sport par jour est une obligation afin de conter la perte de masse musculaire et de masse osseuse. Là-haut, en impesanteur, bouger son corps demande considérablement moins d’effort : muscles et os n’étant que très peu sollicités, on perd en masse. Pour revenir aux résultats issus du vol Inspiration4, la pharmacologue Catherine Yeung qui a travaillé sur les études se dit surprise qu’un vol de quelques jours ait entraîné des changements similaires à ceux constatés sur des missions longues. Cela va dans le sens d’autres constatons, à savoir que le corps humain possède une étonnante capacité à s’adapter rapidement à de nouvelles conditions, y compris celles des voyages spatiaux… puis du retour de ceux-ci.

Comment ces nouvelles recherches pourraient-elles influencer la manière dont nous préparons et soutenons les futurs voyageurs de l'espace, notamment en termes de prévention et de traitement des effets négatifs sur la santé ?

Tout d’abord, l’intérêt est dans ce cas de comparer vols courts et vols longs et de scruter les similitudes et différences. Bien évidemment, les astronautes d’Inspiration4 ne constituent pas à eux quatre un échantillon important. Toutefois, ils s’ajoutent aux données d’autres vols courts, notamment gouvernementaux. On entre alors dans le temps long de la science qui ne saute pas immédiatement sur des conclusions et c’est une bonne chose. Une avancée possible citée cependant concerne les malaises qui résultent de l’impesanteur, semblables au mal des transports. Et certains astronautes professionnels en souffrent. Pour ces derniers, dans le cadre d’une mission de plusieurs mois, une adaptation en quelques jours ne représente pas un grand problème. En revanche, pour un vol touristique de quelques jours, être indisposé sur la quasi-totalité de son voyage risque de le gâcher, or celui-ci coûte cher ! Mais ce n’est pas un souci uniquement pour le tourisme spatal. Si à l’avenir des entreprises, par exemple pharmacologiques, envoient leurs employés dans des stations privées mener des expériences lors de vols relativement courts, il faudra rentabiliser chaque journée et éviter le «mal de l’espace» sera important.

Quelles implications ces découvertes pourraient-elles avoir pour les programmes spatiaux commerciaux et gouvernementaux, en termes de sécurité et de bien-être des équipages lors de missions prolongées ?

Le but est déjà depuis le début des vols habités de protéger au maximum la santé des astronautes à court comme à long terme. Un équipage en bonne santé est plus performant et pour celles et ceux qui conduisent un vaisseau spatial s’y ajoute le fait d’être capable de le faire ce qui est incontournable côté sécurité. Ce type d’enseignement concerne les vols gouvernementaux aussi bien que commerciaux. À plus long terme, comprendre les effets des vols spatiaux sur le corps humain s’inscrit dans la logique de mener un jour des missions martiennes habitées. Mais avant ça, la médecine pour les terriens et terriennes, nous au sol pour être clair, pourrait bien connaître de plus en plus d’avancées grâce au spatial. Cela a déjà commencé avec une meilleure compréhension du vieillissement puisqu’un astronaute en mission est un cobaye de vieillissement accéléré. Ensuite, l’impesanteur permet de mener des expériences impossibles sur Terre et dans la Station Spatiale Internationale certaines utilisent cet avantage pour la recherche contre le cancer et d’autres maladies. On envisage la possibilité de trouver des molécules plus efficaces pour des médicaments. Lors du symposium Health from Space qui s’est tenu les 4 et 5 mars 2024 à Cannes, j’ai assisté à des conférences qui montrent un rapprochement entre l’industrie pharmaceutique et le spatial. Le but est de pouvoir faire plus de recherches, notamment via des stations privées, et peut-être même de fabriquer là-haut des médicaments impossibles à obtenir sur Terre.