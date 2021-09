"Une vie allemande" de Christopher Hampton : l’indifférence de l’opinion face aux horreurs du monde

• En raison de son âge respectable et de son talent reconnu de comédienne, qui mieux que Judith Magre (née en 1926) pour incarner cette centenaire encore alerte, soucieuse de convaincre, parfois cabotine, et sans regret sur sa trajectoire ?

• Le témoignage livré non plonge dans une certaine perplexité, puisqu’au final, il n’est pas possible de certifier la bonne (ou la mauvaise) foi de Frauleïn Pomsel. En effet, tout, dans son témoignage, peut être à double sens. Ainsi, par exemple, de Goebbels, l’ex-secrétaire ne nous apprend rien de vraiment captivant ni de nouveau, et ceux qui attendaient beaucoup de la pièce à ce sujet en seront pour leurs frais. Mais ce portrait lapidaire résulte-t-il du fait qu’effectivement elle a peu côtoyé ce dirigeant nazi de premier plan, ou alors parce qu’elle s’efforce ainsi de soutenir sa thèse d’une place très marginale dans l’appareil de propagande du IIIe Reich ?

• Reste que la pièce livre, au détour d’une phrase, des aspects très révélateurs de la vie dans l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle : la difficulté pour une jeune femme de construire son parcours professionnel, une opinion allemande plutôt perplexe face à la déclaration de guerre de 1939, etc...

• Mais Pomsel ne cache pas « l’ensorcellement du public face à cet homme minuscule » qu’était l’orateur Goebbels, tout en précisant bien entendu qu’elle ne partageait pas cet engouement du public, comparé à un grand corps ivre.

• Il va de même pour ce qui concerne la RFA d’après-guerre, où nombre de rouages du régime précédent trouvèrent assez vite leur place : Brunhilde, après cinq ans d’emprisonnement dans les camps de sinistre réputation - de Buchenwald à Sachsenhausen, avec un régime incomparablement moins inhumain - retrouva comme si de rien n’était un poste à la radio puis à la télévision allemande, et prit sa retraite en 1971. Comme le disait le chancelier Adenauer à propos de certains de proches collaborateurs passablement compromis : « Quand on n’a pas d’eau propre, on ne jette pas l’eau sale. »....