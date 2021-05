"The Father" de Florian Zeller : attention... chef-d'œuvre

-PROMISING YOUNG WOMAN de Emerald FENNELL- Avec Carey MULLIGAN, Bo BURNHAM, Alison BRIE…

Il ne faut pas toujours se fier aux titres des films. Promising Young Woman, par exemple - en français, « Une jeune femme pleine de promesses »- pouvait laisser penser qu’il s’agit d’une comédie romantique. C’est en fait un thriller à l’humour très remuant..

Nina a été violée au lycée par un camarade de classe. Quelques mois plus tard, elle se suicide…Dix ans plus tard, Cassie, qui fut son amie et reste inconsolable de sa disparition, décide de la venger. Quand le film commence, la jeune femme qui a largué ses études de médecine, travaille, le jour, comme serveuse. Le soir, elle écume les boîtes de nuit. Mais gare aux machos graveleux qui la draguent sans façons : pour leur faire passer l’envie de chasser de nouvelles proies, elle leur règle leurs comptes. Et sans ménagement ! Un jour, elle apprend que le bourreau de son amie disparue s’apprête à se marier…

Pour son premier long métrage, la britannique Emerald Fennell s’est engouffrée dans le mouvement # Me Too en réalisant un « revenge movie » féministe et grinçant. Son film aurait pu être noir, elle a choisi de le parer de couleurs pop, de le mener à un train d’enfer et de lui donner l’allure d’une comédie. Des partis-pris qui rendent son propos encore plus percutant. Dans le rôle de la justicière assoiffée de vengeance, la pétillante Carey Mulligan réalise des prouesses. Avec ce Promising Young Woman produit par la comédienne Margot Robbie, Emerald Fennell a décroché l’Oscar du meilleur scénario. C’est dire s’il ne faut pas le louper.

Recommandation: excellent

-DETECTIVE CONAN- THE SCARLET BULLET de Chika NAGAOKA- Film d'Animation policier.

Tokyo se prépare à accueillir les Jeux Sportifs mondiaux. L'événement s’accompagne de l’inauguration d’un train révolutionnaire, le premier au monde qui pourra rouler dans un tunnel sous vide. Lors d’une fête organisée pour fêter son inauguration, deux de ses sponsors disparaissent, sans doute, kidnappés. Tiens, tiens ! Voilà qui rappelle l’enlèvement, voici quinze ans à Boston, de deux fameux industriels.. Conan, va mener l’enquête. Conan? Un héros sans équivalent, un fan de Sherlock Holmes à qui un poison administré par deux hommes en noir, lui a donné, pour toujours, la dégaine d’un petit garçon…sacrément débrouillard et futé.

Il y a 27 ans qu’au Japon, Conan, le détective « miniature » est une star. A lui tout seul, il a inspiré des centaines de mangas et 24 films d’animation en ont fait leur héros. C’est la première fois qu’il déboule sur les grands écrans de l’Hexagone. Détective Conan a tout pour séduire et enthousiasmer : scénario, rythme, rebondissements, graphisme, animation, tout est top. Il faut juste que nos yeux occidentaux s’habituent à la multiplicité et aux voix, un peu trop criardes, des personnages. Mais normalement, en dix minutes, les problèmes sont réglés !

Recommandation: excellent.

-VERS LA BATAILLE de Aurélien VERNHES-LERMUSIAUX- Avec Malik ZIDI, Leynar GOMEZ, Thomas CHABROL…

1860. Louis, photographe professionnel, réussit à convaincre un général de l’armée française de l’envoyer au Mexique. Il veut prendre là-bas des clichés de la guerre coloniale dont il pense qu’elle fait rage…Sur place, il se rend compte qu’au contraire, dans cette région aussi majestueuse que inhospitalière, le conflit s’enlise. Perdu entre les lignes, ne parlant pas un mot d’espagnol, il est incapable de trouver les combats et donc, de prendre la moindre photo, refusant, par éthique, de truquer des clichés comme il le voit faire par un de ses confrères. Sa rencontre avec Pinto, un paysan mexicain, va le conduire à abandonner ses rêves de gloire et d’argent, et à affronter les fantômes de son passé, notamment la mort d’un fils dont il n’avait pas réussi à faire le deuil.

Film sur la guerre? Film historique? Thriller? Quête initiatique? Western? « Survival »? Il est difficile de classer ce Vers la bataille, le premier long métrage de fiction d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux. Mais qu’importe ! L’intérêt du film n’est pas dans sa catégorisation, mais dans l’ambition humaniste de son scénario (moins historique que spirituel), et dans la réussite de sa mise en scène (photo, cadrage et direction d’acteurs, tous ces « postes » sont très « soignés » ). C’est un premier long métrage, mais on sent que son réalisateur l’a nourri de beaucoup de lectures ( Joseph Conrad, notamment) et de films ( Aguirre, la colère des dieux). Vers la bataille est riche, dense et organique. S’il manque un peu de rythme c’est parce qu’il est, volontairement, contemplatif. Il a aussi un autre atout : il est porté par Malik Zidi, un acteur, sensible, juste, généreux, à fleur de peau et en même temps, très concret.

Recommandation : excellent