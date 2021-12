"Simplifions nous la vie !" de Gaspard Koenig et Nicolas Gardères aux éditions de L'Observatoire.

“Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays”.

Gaspard Koenig et Nicolas Gardères reprennent à leur compte cette complainte prêtée à Georges Pompidou. Ils l’illustrent dans un recueil de témoignages de terrain (démarches-pensums, droit de l’urbanisme inextricable, bulletins de salaire ou fiscalité incompréhensibles …) et ébauchent les contours d’une “société de confiance” et de “la vie simple"'. Cette démarche débouche sur la création d’un parti politique - “Simple’ - et l’élaboration du “projet Portalis” de simplification qui vise à diviser par 100 le nombre de normes (la France compterait entre 400 000 et 500 00 lois et règlements !).

Le règne de la norme et de la bureaucratie sont des traditions françaises, rappellent les auteurs. Une volonté d’inspiration jacobine de créer de toutes pièces une société “faussement homogène” est à l’œuvre depuis longtemps. Une “cage d’acier” pour reprendre l’expression de Max Weber s’est refermée sur le citoyen sous prétexte de le protéger. La finalité des bureaucrates des grandes organisations publiques comme privées est de mieux nous contrôler, avec l’assentiment des citoyens qui se placent dans une servitude volontaire car ils demandent toujours plus de protection et veulent ‘éliminer l’incertitude et collectiviser la responsabilité.

Koenig et Gardères en appellent donc à une simplification drastique, qu’ils assimilent à une démarche girondine “contre la verticalité”, dans le but de “retrouver le sens de la diversité et des particularismes locaux”. Il faut, selon les auteurs, “tarir les sources de la complexité” pour retirer aux technocrates le contrôle de facto du pouvoir politique et faire œuvre de justice sociale en simplifiant. Pour cela, la Loi doit se cantonner à “un niveau acceptable de généralité” dans l’esprit du Code Civil qui a remplacé en son temps une foule de normes disparates d’Ancien Régime. Il faut aussi inscrire la méthode de Portalis -”que puis-je défaire” - au cœur de l’action réglementaire.

Le “projet Portalis” des auteurs s’appuie sur plusieurs propositions comme le cantonnement de la norme aux principes fondamentaux et le code unique, la limitation du pouvoir du juge au profit de la médiation ou la mise au point de contrats-types “équilibrés et accessibles à tous”.

Koenig et Gardères pensent ainsi que ces réformes déboucheront sur la société de confiance où les acteurs bénéficieront d’une “autonomie existentielle pour une émancipation réelle”, capable de stimuler l’exercice du jugement ou la performance économique. Le citoyen trouverait dans la vie simple une philosophie salutaire aussi bien dans ses rapports à l’autre (égalité et respect de la singularité), à l’environnement, mieux protégé, ou à sa collectivité de travail. En matière d’exercice du pouvoir, gouverner simplement “suppose de gouverner avec modération”, un thème libéral s’il en est.