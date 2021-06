"Mondes d'Ailleurs, Sommes-nous seuls dans l'univers ?" de Trinh Xuan Thuan : le plus lisible et le plus réussi sur le sujet, aux plus près des découvertes actuelles

Il faut le dire simplement : dans cet essai volumineux (plus de 540 pages), tout est clair, accessible aux non spécialistes - sauf peut-être le temps de Planck - les microsecondes avant le Big Bang - la théorie de la relativité ou encore la mécanique quantique (les règles d'organisation de l'infiniment petit). Ces notions sont évoquées mais sans vous laisser perdre le fil de l'exposé.

Simple encore est le déroulement de la réflexion de l'astrophysicien. On a l'impression qu'il s'adresse à vous avec bienveillance, des exemples et des comparaisons nous épaulent pour suivre le fil de sa thèse. Le plus remarquable est le séquençage de son exposé, qui explore tous les aspects de la vie extraterrestre, de son évocation dans l'histoire, des conséquences de la "bascule copernicienne" qui fait perdre à l'homme et à la Terre leur centralité, des modes d'exploration spatiales, tant pour identifier des "exoplanètes" que l'on ne voit pas mais que l'on calcule par des déviations de trajectoire de la lumière des étoiles ou des incohérences d'orbites, de l'ensemencement possible de la Terre par des astéroïdes, des modes d'apparition de la vie, dans ses conditions les plus extrêmes…

Il aborde naturellement les grands programmes internationaux, comme celui des radiotélescopes (le programme SETI) qui scrutent depuis plus de 60 ans "le silence des espaces infinis" afin d'y déceler des signaux radios venus de civilisations extraterrestres. Ou encore des débats d'experts comme le "Paradoxe de Fermi" qui remarque - dès les années 1950 - que si les extraterrestres sont potentiellement si nombreux dans l'Univers, il est étrange qu' ils ne soient jamais venus nous rendre visite.

Car, pour ne rien gâcher, Trinh Xuan Thuan évoque aussi les "petits hommes verts", les OVNi ou UFO, comme il aborde avec finesse la question métaphysique de la prédestination de la vie à évoluer jusqu'à se donner la capacité de décoder le vivant et à lire l'organisation de l'Univers.

Enfin, le découpage de l'ouvrage en nombreux chapitres et sous chapitres, soutenus par des titres évocateurs et des intertitres écrits souvent avec humour, attise la curiosité et l'envie de poursuivre la lecture.