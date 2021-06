"Le Siècle des défis, Grands enjeux stratégiques internationaux" de Ardavan Amir-Aslani : appréciable pour s’informer sur la géopolitique actuelle

Il reste que l’ouvrage pêche au moins sur deux plans: il est convenu, il est caricatural.

Même aux yeux d’un public non spécialiste, le propos manque cruellement d’originalité. Sur de nombreux points d’analyse, l’auteur se contente de reprendre les thèses les plus communes, sans en discuter le bien fondé. C’est le cas notamment dans les derniers chapitres sur le climat, internet ou l’espace dans lesquels le lecteur a l’impression d’un “copié-collé” des publications du Giec (ONU). Le conformisme va même jusqu’à exhumer les déclarations du Club de Rome, pourtant largement démenties par les faits.

On aurait rêvé d’un discours plus ramassé -car l’auteur ne craint pas le verbiage- et plus percutant sur des sujets aussi controversés.

Il est des points, en revanche, sur lesquels il se montre polémique jusqu’à la caricature; sur les Etats-Unis, par exemple, sa haine viscérale pour Donald Trump lui obscurcit le jugement. Il produit une analyse complètement biaisée, des propos sur la démocratie américaine qui sont obsolètes avant même Ia sortie du livre, comme le montrent à l’envi les premiers mois de présidence Biden. Par contraste, son chapitre sur la Chine paraît singulièrement optimiste, surtout lorsqu’il passe sous silence ses perspectives démographiques catastrophiques. Il est vrai que notre auteur s’inscrit plutôt dans un malthusianisme raisonné.

Sur l’Europe, il ne s’intéresse à aucun des Etats membres en particulier, traite de l’Union en général et appelle de ses voeux la montée en puissance de son autonomie par rapport aux blocs existants, USA, Russie, Chine. C’est une vieille théorie gaullienne qui n’a jamais pu fonctionner du fait de l’opposition de nos partenaires.

Enfin le style n’est pas toujours à la hauteur de l’ambition, digressions, obscurités... il faut reconnaître que le plan adopté pour l’ouvrage, fondé sur la géographie, conduit à multiplier répétitions et redondances.