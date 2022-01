C'est d'abord bien sûr l'importance et la qualité du travail fourni par les auteurs qui dressent une vision exhaustive et objective d'une France modifiée, écartelée, globalisée et tristement américanisée.

Pendant ces vingt ou trente années de référence, cette France a aussi été remplacée.

N'en est pour preuve que la carte ( page 379 ) des prénoms arabo-musulmans qui montre qu'entre 1983 et 2015 l'augmentation de ces prénoms ne touche pas seulement certains ”territoires”. Au contraire, petit à petit, une grande partie de la France se trouve atteinte à des degrés certes moindres, mais avec une progression qui n'a aucune raison de s'arrêter.

Il y a aussi beaucoup d'autres remplacements qui sont décrits :

les paysages, les terres agricoles et les grands sites industriels ont laissé la place aux plateformes logistiques et aux centres de loisirs; le trampoline a remplacé la balançoire dans nos jardins, les panneaux solaires les antennes de télévision, etc, etc...

Pour beaucoup de ces sujets les auteurs produisent des cartes très intéressantes qui illustrent leur propos sans risque d'être contredits.