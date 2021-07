"L'extinction de l'Homme, le projet fou des antispécistes" de Paul Sugy : y aurait-il un côté "obscur" du projet antispéciste ?

L'antispécisme, le journaliste Paul Sugy le décrit comme un mouvement lancé par les militants de la cause animale qui refusent que les animaux soient l'objet de "discriminations" du fait d'être qualifiés d'espèces non humaines, et ainsi soumis à la violence des hommes par l'élevage, la chasse et autres traitements "dégradants". Ils réclament pour eux des droits au même titre que les être humains - la présupposition d'une essence différente de l'homme n'étant pas une raison légitime pour les maintenir dans cette situation de non droit. Pour bien comprendre ce mouvement qui émerge depuis une dizaine d'années dans le débat public, l'auteur explore la pensée et les écrits de ses fondateurs (Peter Singer, Donna Haraway, Mélanie Joy, Sue Donaldson, Will Kymlicka - Anglo saxons pour la plupart) autant que de ses apôtres actuels. Son cheminement part des racines végétariennes et végan du mouvement, analysé comme une dénonciation déjà ancienne de l'ordre établi, pour montrer sa filiation idéologique avec le concept de nouveau prolétariat - animaux privés de droits, exploités par les "carnistes" (mangeurs de viandes).

Cette approche laisse entrevoir les abîmes philosophiques qui séparent "spécistes" et "antispécistes" - les uns qui défendent la prééminence de l'Homme dans la définition des valeurs et des droits, les autres qui dénoncent un totalitarisme de la pensée "judéo-chrétienne, blanche et hétérosexuelle" - esclavagiste, raciste par nature. Comprendre cette opposition qui bouleverse aujourd'hui la philosophie, la politique, l'écologie, la morale est l'objet de cet essai.