1931, Munich est devenue la capitale du nazisme. Aux dernières élections législatives, le parti a remporté 107 sièges, il en avait obtenu 12 à l’issue du précédent scrutin. L’Allemagne retient son souffle. Adolf Hitler n’est pas encore le Führer, mais il est désormais devenu Monsieur Hitler et ses partisans gangrènent toutes les institutions de ce qui est pour quelques mois encore la République de Weimar. Ce samedi de septembre, le commissaire Sauer et son adjoint Forster, deux hommes liés depuis des années par une amitié indéfectible, ont, toutes affaires cessantes, été convoqués par le directeur de la police de Munich. « On a un problème » leur dit ce dernier. « On a le cadavre d’une jeune femme qui semblerait s’être suicidée. Mais c’est que cette mort implique un homme qui monte… ». Le directeur leur remet une adresse à laquelle il leur faut se rendre immédiatement. L’enquête devra être terminée le soir même. Le ton de leur supérieur, la brutalité de ses injonctions rendent les deux policiers extrêmement perplexes. En arrivant à l’adresse indiquée, ils comprennent qu’il y a une vraie difficulté car ils se trouvent devant la résidence d’Adolf Hitler. La jeune femme qui se serait suicidée, n’est autre qu’Angela Raubal, la nièce du chef nazi. Son corps repose sur le parquet de sa chambre. Son nez est brisé et la balle qui a causé la mort a perforé un des poumons à proximité du cœur. Le pistolet dont elle s’est servie est un Walther, l’arme personnelle de son oncle. Au moment du suicide ce dernier était en route pour Nuremberg. Très affecté, il a fait demi-tour et devrait être bientôt de retour. Sauer et son collègue n’ont d’autre ressource que d’interroger le personnel. Il apparaît, qu’Angela était charismatique, joyeuse et belle, qu’Hitler qui était également son tuteur était très proche d’elle.

Son suicide était pour le moins surprenant. Selon certaines rumeurs, elle aurait été enceinte et ne pouvait garder l’enfant. Pour d’autres, elle souhaitait se rendre à Vienne afin de parfaire ses études musicales. Projet auquel son oncle se serait opposé. Sauer pense qu’on a affaire à un suicide, mais il est persuadé qu’on lui cache la vérité, trop de détails sonnent faux. Son entrevue avec Hitler, qui lui fait un grand numéro, se passe bien, mais n’apporte aucun élément tangible. Il aura très vite la certitude qu’il se débat dans un dédale de mensonges et de faux semblants marqués par une épidémie de suicides. Le corps d’Angela est expédié au plus vite à Vienne. Le légiste remet un rapport bâclé et disparaîtra ayant fait valoir ses droits à la retraite. Que recherche Heinrich Himmler qui suggère à Sauer d’interroger Goering, Hess, Goebbels, les pontes du parti? Sauer se rend compte que la police a toujours un temps de retard. Il est devenu une cible, car il a la preuve qu’Angela ne s’est pas suicidée. De plus il détient une lettre plus que compromettante. Tout au long d’un suspens impitoyable, on se pose une seule question, Sauer fera-t’il éclater la vérité, sauvera-t’il sa peau ?