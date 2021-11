"Chevreuse" de Patrick Modiano : Quête ou enquête ? De souvenirs dormants en rêves éveillés, une histoire kaléidoscopique qui restitue "l'odeur du temps"

Il était impossible à Bosmans, après plus de cinquante ans, d’établir la chronologie précise de ces deux événements du passé: la traversée de la vallée de Chevreuse qu’il avait faite en voiture avec Camille et Martine Hayward et qui s’était achevée devant la maison du Docteur-Kurzenne, et la visite de l’hôtel Chatham où Camille et lui s’étaient retrouvés dans le bureau de Guy Vincent.

Tous les points de repère s’étaient effacés avec le temps, de sorte que ces deux événements, vus de si loin, lui paraissaient simultanés, et même finissaient par se mêler l’un à l’autre, comme deux photos différentes que l’on aurait brouillées par un processus de surimpression.

Une coïncidence le troublait. Par quel hasard Camille et Martine Hayward l’avaient-elles ramené, à deux reprises, à une période de son enfance à laquelle il ne pensait plus depuis quinze ans? On aurait dit qu’elles le faisaient délibérément, dans un but qu’il ignorait, et qu’elles avaient été renseignées par quelqu’un sur certains détails du début de sa vie.