Autrichien par son père, Philippe le Beau, héritier des Pays-Bas et de la Franche-Comté, Espagnol par sa mère, Jeanne la folle, héritière des Rois Catholiques, Charles de Habsbourg (1500-1568) est le fruit de quatre dynasties quand il est élu à 20 ans Empereur du Saint Empire Romain germanique sous le nom de Charles Quint. S’il règne sur un énorme empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais », sa vie n’est qu’une longue suite de combats. L’empereur doit défendre ses royaumes contre tous les souverains de son temps : François 1er et Henri VIII, évincés de l’élection au Saint Empire, le harcèlent en Italie, en Bourgogne, en Artois… Soliman le Magnifique assiège Vienne tous les ans, les provinces espagnoles et flamandes se révoltent périodiquement, les états allemands, déchirés par la Réforme , contestent son autorité … Et Charles Quint, toujours à cours d’argent malgré l’or du Pérou, réclame des subventions à ses parlements et des emprunts à ses banquiers, lève des troupes, affrète des galères, négocie des traités jamais respectés, court, se bat, tente inlassablement de maintenir son pouvoir temporel tout en accomplissant sa mission spirituelle face à Luther et aux papes plus préoccupés de leurs intérêts familiaux que des atteintes aux dogmes. A 56 ans, épuisé, malade, il se résout à démissionner pour s’installer dans un ermitage en Espagne (avec tout de même une centaine de serviteurs), où il meurt deux ans après.