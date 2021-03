"Boris Johnson un européen contrarié" de Tristan de Bourbon-Parme : "Le Brexit ? C'est un très bon accord"

Ce livre est une biographie du Premier ministre britannique qui a pris les rênes de son pays dans des conditions rocambolesques le 25 juillet 2019 et scellé le Brexit, si longtemps promis ou redouté, par un référendum et par une élection législative confortables : depuis le 13 décembre 2019, sa majorité parlementaire aux Communes de 80 sièges est aussi introuvable que celle de Margaret Thatcher au sommet de sa gloire en 1983.

Né à New York en 1964, au hasard des pérégrinations de ses parents britanniques dont l'ascendance compte des racines françaises, turques et helvétiques, la famille d'Alexander- Boris Johnson vécut à Bruxelles pendant six ans (1974-1979). Son père, Stanley Johnson, fut élu député au Parlement européen ; il fut aussi l'un de premiers sujets britanniques nommés à la Commission européenne. Ses parents ne roulaient pas sur l'or ; grâce à aux bourses qui honorèrent son talent, il fut élevé dans d'excellentes écoles privées, puis à l'université d'Oxford. Il abandonna son premier prénom pendant sa jeunesse, au profit du second, plus conforme à son originalité !

Boris Johnson s'affirmait déjà comme un leader naturel dès l'université où il sortait clairement du lot. C'est d'ailleurs sa fonction de président de l'Union des étudiants d'Oxford qui lui mit le pied à l'étrier pour devenir journaliste politique !

Depuis sa prime jeunesse, cet homme atypique s'est extrait du cadre que lui offrait sa famille, son milieu et une éducation qu'il n'a jamais reniés pour autant ; esprit subtil et original, il est sorti de l'épure qui aurait pu emprisonner sa vie.

La recherche documentaire et la soigneuse enquête de terrain menées par Tristan de Bourbon-Parme dévoilent la détermination et l'habileté politique de Bo.Jo.,surnom familier du personnage de ce livre qui ne cache ni ses foucades ni ses travers qui apparaissent en cours de lecture ! L'auteur décrit aussi le contexte autour de son personnage dont la plume de chroniqueur n'a cessé de mettre ses analyses et ses positions en valeur, tant à Londres qu'à Bruxelles où il démonta les rouages de la Commission européenne pendant cinq ans (1989-1994). Il s'en est servi sans retenue pour promouvoir sa carrière politique, mélangeant les genres au fil du temps et des circonstances sans se départir jamais de son engagement conservateur ni de l'ironie dont il joue avec finesse !