Réalisme. L’auteur de La mécanique du chaos, dont Arrière-pays est la suite, possède ce talent du romancier du réalisme, très fort dans la description des faits de société, dressant un tableau contrasté des caractères et des psychologies. Une analyse fine des motivations et comportements politiques, sans complaisance. Le lecteur plonge dans la vie du microcosme d’une petite société de proximité au hasard des cafés, des salles de presse, de réunions politiques dans les préaux : gazetiers d’un quotidien régional en édition locale, un ancien légionnaire marginalisé, une jolie caissière de supermarché, Jean, un médecin de campagne amoureux, Inge, une chercheuse passionnée par la vie de Saint Bernard, un producteur musical et grand tombeur, tel se présente le petit monde de Rondeau à Bar-sur-Aube. Balzacien !

Emotion. Malgré le caractère un peu anecdotique du roman, illustré par les actualités dramatiques du moment, prédation sexuelle, contestation sur les ronds-points, électoralisme, immigration, chômage, on éprouve peu à peu un sentiment d’émotion voire de compassion qui va crescendo car le cœur y bat à fleur de peau. L’Amour caché se révèle peu à peu, les blessures à l’os et à l’âme finissent par se cicatriser, l’amitié des hommes et la foi en Dieu sont à l’œuvre. L’émotion est à son comble lorsque la cristallerie royale fondée par Colbert et orgueil de l’artisanat local vient de fermer ses portes et que l’ « ancien », le surnommé Baïonnette salue le souvenir des copains « disparus au champ d’honneur du travail français ».

Style. Phrases courtes, incisives, sans fioritures, terriblement efficaces. Un style de reporter comme dans son journal justement (Vingt et plus : Journal 1991-2012, Flammarion 2014) sauf que certains passages révèlent, en même temps, un romantisme passionné digne du grand poète allemand cité (voir extrait).