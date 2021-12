"A la sueur de ton front" de Laurent Izard : Les vraies conséquences de la mondialisation sur le travail, éclairant et convaincant

"Le travail doit respecter les rythmes biologiques et la vie familiale. Il doit contribuer à la vie sociale et donner un sens à la vie professionnelle et personnelle. Pour y parvenir, il faut «réinventer la mondialisation, en restaurant une souveraineté nationale en partie perdue», car, dans de nombreux secteurs d’activité, les entreprises ou leurs ressources sont contrôlées par des intérêts étrangers et où les deux tiers de la dette publique ne sont pas souscrits par des épargnants français. Il faut donc mettre en place de «nouvelles souverainetés» et un «protectionnisme ciblé», en étant conscient que leur application exigerait une révision des traités européens et certains sacrifices de la part des consommateurs".