Déboires à répétition

La ville futuriste du chanteur américain Akon au Sénégal, surnommée "Akon City" et censée incarner le rêve du Wakanda, fait flop

Le projet pharaonique d’Akon City — estimé à près de 5 milliards d’euros — se retrouve remanié. Eludant une version toujours en cours de développement et traînant des retards, l’État du Sénégal a décidé de redéployer le projet : nouvelle vision, nouveau budget. Désormais seul maître du jeu, il privilégie une version plus modeste et économiquement viable, tournant la page d’une réalisation jugée trop ambitieuse et coûteuse.