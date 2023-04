Une touriste japonaise découvre par hasard 9 kilos de cannabis à la gare Marseille Saint-Charles

Une touriste japonaise s'est présentée ce dimanche vers 19h devant les agents de la sûreté ferroviaire à la gare Marseille Saint-Charles, après avoir découvert 9 kilos de cannabis, a appris BFM Marseille Provence de source policière.

Elle explique en anglais qu’elle vient de descendre d’un TGV en provenance de Paris et que ne retrouvant plus sa valise, elle en a ouvert une autre très ressemblante. Une fois sur le quai, elle ouvre la valise et y découvre des paquets de matière brunâtre très odorants : neuf kilos de résine de cannabis soigneusement empaquetés et enroulés dans des vêtements parfumés.

La drogue a été saisie et les enquêteurs travaillent notamment sur la vidéo-surveillance pour tenter de retrouver le propriétaire de ce bagage.