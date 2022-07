Transport aérien : comment l'Europe est devenue l'épicentre du chaos pour voyager cet été

Le transport aérien connaît une forte pénurie de personnel lors de cette période estivale alors que les voyageurs sont de plus en plus nombreux dans les aéroports.

De Londres à Amsterdam en passant par Berlin, des scènes chaotiques se déroulent dans les aéroports. Le manque de personnel dans les compagnies aériennes et la hausse de la demande pour les voyages en avion sont au cœur de cette situation chaotique qui pourrait bien gâcher l’été de nombreux vacanciers.

Les voyageurs en Europe paient de plus en plus pour un billet d'avion et ont pourtant moins de chances d'arriver à destination, selon des informations de Bloomberg. Alors que les tarifs ont augmenté, de nombreuses grandes villes européennes ont été confrontées à des phases d’engorgement des aéroports.

Alors que l'industrie du voyage en Asie n’a pas totalement redémarré suite au Covid-19 et que les Etats- Unis font face à une pénurie de pilotes, les données sur les prix des billets et les annulations montrent que l'Europe est l'endroit où la situation est la plus chaotique et impacte le plus les voyageurs, selon des informations de Bloomberg.

Les vols supprimés en juin – le début de la haute saison estivale en Europe – ont totalisé 7 870 départs d'Allemagne, du Royaume-Uni, de France, d'Italie et d'Espagne, soit près du triple du nombre de la même période en 2019, selon le cabinet de conseil en aviation Cirium.

Les tarifs pour les destinations telles que Londres à Alicante en Espagne cette semaine sont plus de trois fois plus élevés que la même semaine l'an dernier, selon les données de Kayak.com. Les prix pour Paris à New York ont ​​triplé depuis mars 2019.

Les tensions au sein du transport aérien en Europe sont liées à un manque de personnel et à des grèves à travers le continent alors que l'inflation entraîne des revendications salariales plus élevées.

L'autorité de l'aviation civile française a ordonné jeudi une réduction des vols au départ de Paris Charles de Gaulle en raison d'un débrayage des pompiers. Le personnel de cabine de Ryanair Holdings Plc en Espagne, au Portugal et en Belgique a organisé une grève de trois jours le week-end dernier, rejoint plus tard par des collègues en France et en Italie. D'autres actions sont prévues alors que le continent entre dans la haute saison des vacances.

L'Allemagne a déclaré qu'elle allait rapatrié des agents de sécurité des aéroports de pays comme la Turquie pour combler le vide laissé par les personnes qui ont quitté leur emploi pendant la pandémie. En Irlande, le ministère des Transports pourrait solliciter l’aide de l’armée pour aider à résoudre les problèmes de personnel à l'aéroport de Dublin.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a annoncé jeudi un plan pour lutter contre les perturbations, tout en avertissant que « c'est maintenant aux aéroports et aux compagnies aériennes de s'engager à exécuter les vols qu'ils ont promis ou de les annuler ».

Les aéroports et les compagnies aériennes se démènent pour embaucher davantage de travailleurs, des pilotes au personnel de sécurité et de contrôle des frontières, en passant par les bagagistes, après le départ de nombreux employés pendant la crise du Covid-19.