Thomas Pesquet va prendre le commandement de la Station spatiale internationale pour une durée d’un mois

Thomas Pesquet va prendre le commandement de la Station spatiale internationale (ISS), en cette journée du lundi 4 octobre. C'est la toute première fois qu'un Français aura la charge de cette précieuse mission. Thomas Pesquet occupera cette fonction pendant un mois avant de revenir sur Terre en novembre.

Thomas Pesquet sera donc le responsable des six autres membres de l'équipage (trois Américains, deux Russes et un Japonais) séjournant actuellement dans l'ISS. Il n'aura en revanche aucun contrôle sur le pilotage de la station, qui est autonome et dont les manœuvres sont dirigées depuis la Terre.

En cas d'urgence, le commandant a toute autorité pour prendre des décisions sans attendre les instructions du sol.

Thomas Pesquet va succéder à ce poste de commandant de l’ISS au cosmonaute japonais Akihiko Hoshide. La cérémonie de passation de clé du véhicule spatial sera retransmise en direct par la Nasa lundi soir.