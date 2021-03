Sidaction 2021 : les promesses de dons atteignent près de 4,5 millions d'euros

L'association Sidaction a collecté près de 4,5 millions d'euros de promesses de dons pour la lutte contre le sida lors de son traditionnel week-end de collecte annuel pour cette édition 2021. Les fonds iront à des programmes de recherche et de soins ainsi qu’à des programmes associatifs de prises en charge et d’aide aux malades en France mais aussi à l’international.

Le chiffre de cette année est donc similaire à la collecte record de 2019, lorsque 4,5 millions euros de promesses de dons avaient été récoltées. En 2020, près de 1,5 million d'euros avaient été recueillis lors d'une soirée retransmise sur France 2 en juin, plusieurs mois après l’annulation de l'événement caritatif suite à la pandémie de Covid-19.

Une soirée intitulée « Merci Line » a également été diffusée samedi sur France 2 en hommage à Line Renaud, la vice-présidente de Sidaction. De nombreux artistes étaient présents atour de Line Renaud, Muriel Robin et Jean-Paul Gaultier.

Evoquant il y a quelques jours « une chute alarmante des dépistages du VIH», Emmanuel Macron avait aussi lancé un appel à ne pas « laisser le Sida reprendre du terrain », dans un message diffusé samedi sur les réseaux sociaux.

Selon le dernier rapport de l'Onusida, 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH et plus de 12 millions de personnes attendent un traitement. En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690.000 personnes sont mortes de maladies liées au sida.