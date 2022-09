Royaume-Uni : la Reine Elizabeth II va connaître son 15e Premier ministre avec Liz Truss

Liz Truss sera la quinzième personne à siéger au 10 Downing Street sous le règne d’Elizabeth II.

Elizabeth II, reine du Royaume-Uni depuis le 6 février 1952, a déjà connu quatorze Premiers ministres s’installer au 10 Downing Street depuis son accession au trône. Liz Truss, officiellement élue par les adhérents du Parti conservateur, va devenir la quinzième, selon des informations de CNews.

Le premier, Winston Churchill, certainement le plus connu dans l’histoire du pays, a vécu la passation de pouvoir entre George VI et sa fille alors âgée de 26 ans. Il a été le plus proche conseiller de la reine Elizabeth II durant les premières années de son règne et elle a toujours eu une haute estime de Winston Churchill qui a résisté contre l’Allemagne lors de la Seconde guerre mondiale.

Pendant treize ans, ce sont des membres du parti Conservateur qui se sont succédé au 10 Downing Street, dont Anthony Eden qui avait engagé le Royaume-Uni dans l’expédition militaire de Suez au côté de la France pour nationaliser le canal de Suez. Son successeur, Harold McMillan, avait demandé l’intégration du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne, mais cela n’avait pas pu aboutir à cause du véto de Charles de Gaulle. Le 16 octobre 1964, pour la première fois depuis le début de son règne, c’est un membre du parti travailliste qui est arrivé au 10 Downing Street, le député de Huyton, Harold Wilson.

Avec Winston Churchill, Margaret Thatcher est très certainement la Première ministre qui a le plus marqué le règne de la reine Elizabeth II.

Si les deux femmes n’avaient que six mois d’écart en âge, le manque de complicité entre les deux a souvent fait les gros titres des journaux du Royaume-Uni. Selon CNN, Thatcher estimait que ses visites annuelles au domicile royal était une perte de temps qui interrompait son travail.

John Major succédera à la Dame de Fer avant l’arrivée au 10 Downing Street du ministre du parti Travailliste qui restera dix ans au pouvoir : Tony Blair. La Reine Elizabeth et l’ancien Premier ministre ont eu une relation tumultueuse notamment au début.

Plus d’une dizaine d’années après la fin de son troisième mandat, Tony Blair est devenu persona non-grata à Buckingham après l’écriture d’un livre relatant les échanges privés entre lui et des membres de la famille royale après la mort de Lady Diana.

Gordon Brown, David Cameron, Theresa May et Boris Johnson se sont succédé au 10 Downing Street après Tony Blair.