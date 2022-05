Renaud revient avec un nouvel album de reprises

Le chanteur fait son grand retour avec un nouvel album de reprises, "Métèque".

Renaud fait son grand retour musical avec son nouvel album « Métèque », un disque de reprises qui sort ce vendredi 6 mai.

Pour ce nouveau projet musical après un peu plus de deux ans, le chanteur a préféré reprendre les artistes qu’il aime. L’artiste s’est notamment remémoré ce qu’il écoutait, enfant et adolescent :

« Je voulais rendre hommage à mes maîtres, ceux qui m’ont donné envie de chanter. Et aux chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et un peu plus. Être un passeur qui transmet l’émotion venue d’un autre au plus grand nombre, en apportant un petit peu de soi, sans trahir », s’est confié Renaud auprès de l’AFP.

Ce disque contient donc des reprises de Moustaki, Ferrat, Reggiani, Bourvil, Trenet, Aufray…

Le titre de l’album est dédié au morceau d’ouverture sied parfaitement au chanteur. Renaud s’approprie totalement les paroles de « Métèque » de Georges Moustaki.

Ce projet est18e album studio de Renaud.

Renaud termine ironiquement son disque par une reprise de « Je suis mort qui, qui dit mieux ».