Michael Lang, l'un des organisateurs du festival de musique Woodstock, est décédé à l'âge de 77 ans

© Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Michael Lang, l'un des organisateurs du festival de musique Woodstock en 1969, est décédé à l'âge de 77 ans. Michael Lang est mort des suites d'un cancer à l'hôpital Sloan Kettering de New York. Michael Pagnotta, le porte-parole de la famille de Michael Lang, a annoncé cette disparition selon l'agence Associated Press, en précisant qu’il luttait ces derniers temps « contre un lymphome non hodgkinien ».

Sur Twitter, Michael Pagnotta s'est dit « très triste » de la mort de cette « icône légendaire de Woodstock ». Du 15 au 18 août 1969, environ un demi-million de personnes avaient participé au festival Woodstock, l'événement culturel le plus marquant de la culture hippie des années 1960 et 1970 avec notamment des performances de Jimi Hendrix et Janis Joplin.

Michael Lang avait une vingtaine d’années à l’époque de Woodstock, tout comme les co-organisateurs, John Roberts, Joel Rosenman, et Artie Kornfeld.

Cinquante ans plus tard, en 2019, Michael Lang s'était battu pour tenter d’organiser un grand concert anniversaire. L’événement avait finalement dû être annulé après de nombreux rebondissements et suite au retrait du principal partenaire financier.