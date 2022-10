Mbappé au PSG : le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde

Mbappé

Les négociations entre le PSG et le clan Mbappé ont débouché sur un contrat inédit. Le contrat du siècle, le plus gros jamais signé dans l’histoire du sport. Hors terrain aussi, Kylian Mbappé révolutionne le genre, réécrit toutes les frontières de son monde selon Le Parisien.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui se fait régulièrement, il n’y a aucune clause liée à des résultats sportifs. Qu’il remporte la Ligue des champions avec Paris, qu’il soit Ballon d’or l’an prochain (ou le suivant) ne changera rien à ce qu’il touchera.

Le salaire est constant sur trois ans, à hauteur de 72 millions d’euros bruts sur l’année. Soit 6 millions d’euros brut par mois (2,7 millions net après impôts).

À cela, donc, s’ajoute un bonus : une prime à la signature. Celle-ci s’élèverait à 180 millions d’euros (bruts là aussi), versés en trois fois.

Troisième volet du contrat : il s’agit d’une prime de fidélité. Précisons également qu’on parle là des salaires et primes de Kylian Mbappé. Soit au total 630 millions d'euros bruts sur trois ans. Et non de ses revenus, pour lesquels il faut ajouter ses contrats de sponsoring (Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley… ).