PURPLE VIBE

L’ube, la racine violette qui fait fondre les réseaux sociaux

Avec sa couleur violette éclatante, son goût sucré et ses promesses bien-être, l’ube, une racine venue des Philippines, s’impose comme la nouvelle coqueluche des coffee shops et des réseaux sociaux. Moins cher que le matcha et tout aussi photogénique, il pourrait bien devenir la boisson star de 2025.