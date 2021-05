Les Youtubeurs McFly et Carlito ont terminé le tournage de leur défi à l'Elysée avec Emmanuel Macron

Vue de la cour du Palais présidentiel de l'Elysée à Paris en septembre 2001.

Après leur défi et leur chanson sur les gestes barrières, les Youtubeurs McFly et Carlito ont pu réaliser leur séquence au cœur de l’Elysée. Ces images seront diffusées dans une future vidéo sur Youtube.

McFly et Carlito ont annoncé, via un message sur Twitter, qu’ils avaient pu réaliser leur séquence dans l’enceinte de l’Elysée. L'un des deux vidéastes a posté sur Twitter une photo du palais présidentiel avec le commentaire suivant :

« C'est dans la boîte ».

La date de mise en ligne de cette vidéo n'a pas encore été officiellement dévoilée.

Emmanuel Macron avait demandé en février dernier à McFly et à Carlito d’enregistrer une chanson sur les gestes barrières.

Les deux Youtubeurs aux 6,5 millions d'abonnés avaient répondu en février à un défi que leur avait proposé le président de la République : réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières. Le chef de l'État avait promis d'inviter en retour le duo à « tourner à l'Élysée » et de participer à un « concours d'anecdotes », le format phare de la chaîne de McFly et Carlito.

Certains observateurs et internautes ont reproché à Emmanuel Macron de profiter de la notoriété des deux Youtubeurs pour gagner la sympathie des jeunes électeurs.

La chanson de McFly et Carlito «Je me souviens», un clip dans lequel ils invitaient les internautes à respecter les gestes barrières a connu un succès considérable avec plus de 15 millions de vues.