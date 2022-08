Les obsèques de Sempé auront lieu le vendredi 19 août à Paris

Les obsèques du dessinateur Sempé auront lieu le vendredi 19 août à Paris.

Les obsèques du dessinateur Sempé, mort jeudi à 89 ans, auront lieu le vendredi 19 août à Paris, ont indiqué ses proches à l'AFP samedi. Une messe se déroulera à 14h en l'église Saint-Germain-des-Prés, suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse.

L'annonce de sa mort jeudi a suscité une vague d'hommages.

Jean-Jacques Sempé est mondialement connu pour ses illustrations des aventures du « Petit Nicolas » et pour ses dessins de presse humoristiques.

Il est mort « paisiblement », « dans sa 89e année, dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches », a indiqué Marc Lecarpentier, son biographe et ami, dans une déclaration à l'AFP.

Né le 17 août 1932 à Pessac, en Gironde, le dessinateur a publié une douzaine d'albums dans sa carrière et surtout le « Petit Nicolas », vendu aujourd'hui à quelque 15 millions d'exemplaires.

Sempé a réalisé des dessins pour le New Yorker, Paris Match ou L'Express. Sempé a été l'un des artistes les plus sollicités par le New Yorker avec une centaine de couvertures dessinées de sa main.

Il a vendu ses premières planches en 1950 au journal Sud-Ouest qu'il signait alors « DRO » (« to draw », dessiner en anglais). Depuis le « Petit Nicolas » qu'il crée en 1959 avec René Goscinny, Jean-Jacques Sempé a publié un album par an et signé une centaine de Unes dans la presse.