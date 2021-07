Les Jeunes avec Macron lancent officiellement leur boutique en ligne

Un homme ouvre une porte avec des affiches de campagne de La République en marche et des Jeunes avec Macron le 7 septembre 2019 à Bordeaux alors qu'il entre dans un rassemblement du parti.

La branche jeunesse de La République en marche a lancé ce mercredi une boutique en ligne avec des goodies et des produits dérivés décalés.

Selon des informations de BFMTV et de L’Opinion, une boutique en ligne a été officiellement lancée ce mercredi par les Jeunes avec Macron (JAM). Des produits dérivés sont vendus sur Internet. Il est notamment possible de se procurer un décapsuleur à l’effigie d’Emmanuel Macron pour 10 euros, des paires de chaussettes siglées « Emmanuel » et « Brigitte » sont vendues à 12 euros ou bien encore des mugs à 10 euros.

Parmi les autres produits dérivés figurent un briquet, un t-shirt « Forever JAM » avec une photo d'un jeune Emmanuel Macron ou bien encore des casquettes.

Emmanuel Macron a reçu certains de ces goodies, selon la rédaction de L’Opinion.

Selon les mentions du site des Jeunes avec Macron, tous les produits ont été fabriqués en Europe.

« Décalés et sortant du cadre « corporate », nos articles ont pour but de toucher l'ensemble de la jeunesse », selon des précisions du mouvement auprès de L'Opinion.

L'Elysée avait déjà lancé sa propre boutique en ligne.