Des danseuses du cabaret du Moulin Rouge, en tenue de French cancan, posent pour les photographes, le 17 mai 2021 à Paris, pour annoncer la réouverture du cabaret le 10 septembre prochain.

Les mythiques adresses parisiennes et de nombreux cabarets de la capitale vont attendre la rentrée pour accueillir les spectateurs. Ces lieux festifs ne seront donc pas accessibles dès le 19 mai, jour de la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres ainsi que des terrasses des bars et des restaurants.

Les Parisiens, les noctambules et les touristes qui souhaitaient profiter d’ambiances festives à l’occasion du déconfinement devront faire preuve d’encore un peu de patience. Alors que les terrasses des bars et des restaurants vont rouvrir dès ce mercredi 19 mai en même temps que certains lieux culturels comme les cinémas, les théâtres et les musées, des salles mythiques de la capitale resteront malheureusement fermées jusqu’à la rentrée. Les cabarets seront en effet toujours impactés et ne devraient rouvrir qu’au mois de septembre 2021.

Le Moulin Rouge, fermé en raison de la pandémie depuis le 12 mars 2020, rouvrira officiellement ses portes le 10 septembre prochain. Selon des informations du Figaro, ce lundi en fin de matinée, douze danseuses en jupons de french cancan ont fait la roue devant Le Moulin Rouge pour annoncer cette date de réouverture, à la grande surprise des automobilistes du boulevard de Clichy, d’après les constations d’un journaliste de l'AFP.

Le Lido accueillera à nouveau du public à partir du 16 septembre.

Le Crazy Horse, temple du nu chic, rouvrira ses portes le 9 septembre.

Le cabaret Michou reprendra ses activités à partir du 3 septembre prochain.

Le Paradis Latin proposera sa revue dès la première semaine de septembre 2021.

Selon Philippe Lhomme, président du syndicat national des cabarets et music-halls (CAMULC), « redémarrer en septembre est raisonnable en prenant en compte les jauges dégradées, la préparation des artistes, le redémarrage des réseaux de réservations et le retour de la clientèle internationale. L'Etat français a fait beaucoup pour le spectacle. Il faut continuer à aider les exploitants. Ce n'est pas parce qu'on rouvre que tout va être merveilleux. Des mesures d'accompagnement sont indispensables pour le redémarrage, notamment des crédits d'impôts », a précisé Philippe Lhomme, qui est aussi à la tête du Crazy Horse.

L'incertitude plane encore sur les discothèques qui devraient à nouveau être accessibles cet été avec l'hypothèse d'un protocole sanitaire strict lié à un pass vaccinal.