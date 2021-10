Lego décide de supprimer les stéréotypes de genre de ses jouets

Un personnage LEGO dans le restaurant familial BRICKS à l'intérieur de l'hôtel LEGOLAND New York lors de son inauguration au LEGOLAND Resort, le 06 août 2021 à Goshen, New York.

Lego vient d’annoncer qu’il allait supprimer les stéréotypes sexistes de ses collections, selon des informations de The Telegraph. Lego n’étiquettera plus aucun de ses jouets avec les mentions « pour fille » ou « pour garçon ». Les consommateurs ne pourront pas non plus chercher de produits par sexe sur le site de la marque. Les jouets seront dorénavants classés par thèmes appelés « éléments de passion ».

Ce choix marketing et idéologique a été acté suite à la publication d’une étude, commandée par la marque et réalisée auprès de 7.000 parents et enfants âgés de 6 à 14 ans, vivant en Chine, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.

L’étude a été commandée par LEGO et menée par le Geena Davis Institute on Gender in Media auprès de 7000 personnes à travers le monde.

D’après les résultats de cette étude, 71% des garçons auraient peur qu’on se moque d’eux s’ils s’amusaient avec des jouets « pour les filles ». Les parents encourageraient également cinq fois plus leurs filles à danser ou à se déguiser que leurs garçons.

La marque a donc pris l’engagement de « retirer tous les biais genrés de ses produits ».