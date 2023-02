« Le Suppléant » : les mémoires du prince Harry déjà vendues à 150.000 exemplaires en France

Des exemplaires du livre du prince Harry, vendus au Royaume-Uni.

Cet ouvrage dévoile les coulisses du départ fracassant du prince Harry et de son épouse Meghan Markle du Royaume-Uni en 2020. Quatre semaines après sa parution en librairie en France, le livre édité par Fayard rencontre toujours un franc succès.

Le livre du prince Harry est un phénomène de librairie dans les pays anglo-saxons. Les Français se passionnent aussi pour les confidences et les révélations sur les secrets de la famille royale. Quatre semaines après sa parution en librairie, ces mémoires intitulées « Le Suppléant » (publié chez Fayard), se sont déjà écoulées à 150.000 exemplaires en France, selon des informations du Figaro.

Fayard, la maison d'édition du groupe Hachette, avait négocié les droits auprès du géant de l'édition Penguin Random House (filiale du groupe Bertelsmann).

210.000 exemplaires ont été imprimés dans le cadre du premier tirage. Depuis, Fayard a déjà procédé à de nouvelles réimpressions.

Pour mettre sur le marché ces dizaines de milliers d'exemplaires, Fayard avait dû anticiper l'achat de volumes colossaux de papier, dans un contexte où les coûts de cette matière première ne cessent de flamber.

Ce livre dévoile les coulisses du départ du prince Harry et de son épouse Meghan Markle du Royaume-Uni en 2020. Le duc de Sussex revient notamment sur les tensions avec son frère William, son père le roi Charles III et sa belle-mère Camilla. Il évoque également certains des épisodes les plus intimes de sa vie, comme la perte de sa virginité ou l’usage de la cocaïne.

À travers le monde, l'ouvrage a été édité dans seize langues.

Au Royaume-Uni, le livre du Prince Harry s'était déjà écoulé à 400.000 exemplaires à la mi-janvier, soit deux semaines après sa sortie.

Aux Etats-Unis, où vit désormais le prince avec son épouse Meghan Markle, Le suppléant, s'était vendu lors du premier jour de vente à 1,4 million d'exemplaires, un chiffre record pour un livre de non-fiction.