Le film La bataille du lac Changjin triomphe en Chine et parvient à battre le dernier James Bond et les blockbusters des studios Marvel au box-office mondial

Une femme passe devant une affiche de promotion de film ou "La bataille du lac Changjin" dans un centre commercial à Pékin, le 11 octobre 2021.

La bataille du lac Changjin a rapporté plus de 633 millions de dollars au box-office en seulement deux semaines. Il est en passe de devenir le film le plus rentable de l'histoire de la Chine.

Le plus grand succès mondial en ce moment au box-office n'est pas le dernier film de la franchise James Bond, ni même Shang-Chi et la légende des dix anneaux des studios Marvel. Il s'agit d'un film de chinois sur la guerre de Corée, centré sur l'histoire de soldats chinois qui parviennent à triompher des troupes américaines. En seulement deux semaines depuis sa sortie, La bataille du lac Changjin a rapporté plus de 633 millions de dollars (463 millions de livres sterling) au box-office. Cela le place loin devant les 402 millions de dollars de recettes mondiales de Shang-Chi, et en deux fois moins de temps. Les réalisateurs du film, Chen Kaige, Tsui Hark et Dante Lam, sont tous des cinéastes célèbres en Chine.

La bataille du lac Changjin est en passe de devenir le film le plus rentable de l'histoire de la Chine, selon des informations de la BBC.

Son succès est une bonne nouvelle pour le secteur cinématographique chinois, touché par la pandémie, car Covid a obligé les cinémas à fermer et à rouvrir plusieurs fois.

La Chine résiste donc à l'influence des films hollywoodiens avec ce triomphe d'un film patriotique.

Commandé par le gouvernement chinois, The Battle At Lake Changjin (en anglais) n'est qu'un des nombreux films nationalistes qui sont devenus de gros succès commerciaux en Chine ces dernières années.

En 2017, Wolf Warrior 2, qui raconte l'histoire d'un soldat chinois sauvant des centaines de personnes dans une zone de guerre africaine, a eu un succès considérable avec 1,6 milliard de yuans (238 millions de dollars ; 181 millions de livres sterling) en seulement une semaine au box-office.

Ce film retrace une bataille dans des conditions climatiques extrêmes et qui a, selon les Chinois, marqué un tournant dans la guerre de Corée. Des milliers de jeunes soldats chinois sont morts au bord du lac en question pour remporter une victoire cruciale contre les forces américaines.

Pour l'instant, La Bataille du lac Changjin a peu de concurrence dans les salles de cinéma en Chine. Les grands blockbusters hollywoodiens, le dernier James Bond et Dune ne sortiront en Chine que fin octobre, alors qu'ils sont déjà à l'affiche dans de nombreux pays à travers le monde.

Ce film est sorti pendant les vacances de la fête nationale chinoise, à partir du 1er octobre, mais il arrive aussi au moment où le Parti communiste chinois au pouvoir célèbre son 100e anniversaire cette année.