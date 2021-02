La tentative de moderniser les romans du Club des Cinq d'Enid Blyton a été un échec

Club des Cinq

Six ans après que Hachette ait mis à jour le langage des livres Le Club des Cinq (Famous Five) d'Enid Blyton pour tenter de les rendre plus attrayants pour les enfants modernes, l'éditeur a décidé d'abandonner l'idée car les nouvelles versions «ne fonctionnaient pas» remarque le Guardian.

Les révisions avaient rendu le langage plus neutre quant au genre, le personnage d'Anne étant modifié pour profiter des nounours au lieu des poupées.

Bien qu'il soit critiqué et accusé d'être raciste ou sexiste, Blyton reste l'un des auteurs pour enfants les plus populaires. Son éditeur Hodder vend plus d'un demi-million d'exemplaires par an du Club des Cinq.